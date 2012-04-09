Прибыль банка «Возрождение» выросла в 3 раза

По итогам 2011 год согласно российским стандартам бухгалтерского учета чистая прибыль банка «Возрождение» увеличилась в 3 раза и составила 1 565,1 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Операционный доход банка до вычета резервов вырос на 29,8% за год – до 13 591,0 млн рублей за счет снижения процентных расходов и положительной динамики комиссионного дохода. Доля непроцентного дохода в общей выручке на уровне 41% остается одной из самых высоких среди российских банков.

«В 2011 году кредитный портфель банка рос в соответствии с планом, при этом в сегменте приоритетного для себя розничного кредитования мы опережали банковский сектор по темпам роста. Во втором полугодии на фоне повысившейся неопределённости в экономике большое внимание уделялось качеству активов и адекватному резервированию. В течение всего периода мы целенаправленно работали над оптимизацией стоимости обязательств, что позволило нам завершить год с прибылью, превышающей наши ожидания в начале 2011 года», – прокомментировал отчетность председатель правления банка Дмитрий ОРЛОВ.

Активы банка выросли на 9,0% – до 181,5 млрд рублей. В структуре активов основной рост был достигнут за счет кредитного портфеля, который увеличился за год на 17,0% и составил 68% всех активов. Объем кредитов юридических лиц (до вычета резервов) вырос на 16,0% – до 112,3 млрд рублей по состоянию на 1 января 2012 года.

«Дальневосточный капитал».