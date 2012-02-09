Сбербанк стал лидером на рынке кредиток

9 февраля, ZRPRESS. По данным аналитиков ТКС-банка, за 2011 год совокупная задолженность россиян по кредитным картам составила 367,8 млрд рублей. На первое место по доле в этом сегменте рынка вышел Сбербанк. Портфель кредиток у него достиг 63 млрд рублей, что составляет 17,1% от всего рынка.

Немногим уступает госбанку банк «Русский стандарт», доля которого - 16,1% при портфеле в 59,3 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров ВТБ 24 с долей 9,4% и объемом задолженности по «кредиткам» 34,5 млрд рублей.

Резкий рывок на четвертое место сделал банк «Восточный». Он увеличил портфель кредитных карт до 23,1 млрд рублей, что связано с тем, что банк в прошлом году активно развивал новые продукты, которые для клиентов позиционировал как кредиты наличными, однако для их выдачи и обслуживания использовал механизм кредитных карт, отметили аналитики ТКС-банка.

На пятом месте в рейтинге топ-10 по «кредиткам» - ТКС-банк с объемом портфеля 21,2 млрд рублей. В десятку лидеров рынка кредитных карт также вошли ОТП Банк, ХКФ Банк, Альфа-Банк, Связной Банк и Росбанк.

«Золотой Рог».