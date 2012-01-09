«Автоплатеж» Сбербанка теперь доступен абонентам «МегаФона»

Услугу «Автоплатеж», ранее доступную только абонентам МТС и «Билайн», теперь могут подключить абоненты сотового оператора «МегаФон» по всей территории Дальнего Востока.

«Автоплатеж» – это удобная современная услуга, которая предоставляется клиентам банка абсолютно бесплатно, – рассказала Наталья ПАНТЕЛЕЕВА, начальник отдела удаленных каналов обслуживания Дальневосточного банка Сбербанка России. – Клиенты самостоятельно определяют сумму платежа, который будет выполняться с банковской карты автоматически и без комиссий каждый раз, когда баланс счета достигнет указанного порога – минимум 30 рублей.

В момент списания клиент получит SMS от «Мобильного банка» о списании суммы с его карты и второе SMS – от сотового оператора о пополнении баланса счета телефона». Услуга «Автоплатеж» позволит всегда оставаться на связи. Даже находясь за границей, можно быть уверенным, что деньги на балансе не закончатся, и не нужно будет искать способы пополнить счет.

«Дальневосточный капитал».