ВТБ24 поддержит армию

ВТБ24 приступил к реализации программы ипотечного кредитования для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы (НИС).

«Ипотека для военных» направлена на решение одного из основных социальных вопросов – обеспечение комфортным жильем военнослужащих – участников НИС.

Программа позволяет купить жилье фактически без привлечения собственных средств военнослужащего. Оплата первоначального взноса и дальнейшее обслуживание кредита будут осуществляться государством из средств, поступающих на именной накопительный счет военнослужащего. А свои собственные накопления заемщик может использовать в качестве дополнительного первоначального взноса для увеличения стоимости приобретаемого жилья.

«Дальневосточный капитал».