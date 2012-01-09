www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

ВТБ демонстрирует активный рост

09 Января 2012, 15:48 | Дальний Восток

Группа ВТБ опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября 2011 года с заключением независимых аудиторов по результатам обзорной проверки данной отчетности.

«У ВТБ есть все возможности продолжить активный рост после стабилизации ситуации на рынках», – прокомментировал опубликованные данные президент ВТБ Андрей КОСТИН. Чистая прибыль ВТБ по итогам девяти месяцев 2011 года составила 72,6 млрд рублей, увеличившись на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Возврат на капитал составил 16,2% по сравнению с 9,9% за девять месяцев 2010 года.

Согласно данным отчетности, чистые процентные доходы, включающие чистое восстановление убытков при первоначальном признании финансовых инструментов и реструктуризации кредитов, составили 159,2 млрд рублей, увеличившись на 23,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а чистые комиссионные доходы составили 27,1 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 52,2%.

По словам президента банка, ВТБ, несмотря на непростую ситуацию в глобальной экономике, продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты, повышая эффективность своей деятельности и наращивая объемы кредитования.

«С 30 сентября мы консолидировали Банк Москвы, интеграция которого, мы уверены, соответствует долгосрочным стратегическим целям ВТБ и будет способствовать дальнейшему росту розничного и корпоративного бизнеса Группы в самом экономически привлекательном регионе России, – сказал Андрей Костин. – Мы считаем, что готовы к любому стресс-сценарию и у ВТБ есть все возможности продолжить активный рост после стабилизации ситуации на рынках».

«Дальневосточный капитал».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru