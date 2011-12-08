Евгений ЯСИН: Ждать ли нам мирового дефолта?

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Разговоры относительно возможного дефолта в Европе начались после разговоров о дефолте в США. Там, напомню, это возникло в результате споров республиканцев с демократами по поводу лимитов госдолга и дефицита бюджета. Дело зашло, действительно, далеко. Но в истории США не было ни одного дефолта. И ценные американские бумаги, независимо от конъюнктуры рынка, пользуются спросом и считаются самыми надежными в мире. Пугать дефолтом — тактика Минфина США.

В Европе, в некотором смысле, ситуация лучше — там нет единой экономики, присутствуют процветающие страны (Германия, скандинавские государства, Франция)... Проблемы — в странах Южной Европы и Ирландии. В какой-то степени это касается и стран Восточной Европы.

В кризисных странах обстановка накаляется. Угроза дефолта есть, но, уверен, его не будет нигде: процессы эти очень длительные, резервы, хоть и небольшие, у европейских стран есть. Уж тем более они есть у США.

Что касается Европы. Евро — это ее врожденная слабость. Поэтому евро всегда будет слабее доллара. Суть проблемы в том, что у стран ЕС — не целостная система, она разбита на национальные экономики. Денежную политику они попытались согласовать, введя единую валюту, а бюджеты у каждой страны — свои. Единственный ограничитель — пункт в Маастрихтском договоре о том, что дефицит бюджета не может превышать 3%. Но это условие никем не выполняется. Кризис 2008-2009 годов показал: Европа в этом смысле очень уязвима.

Дело в том, что когда у каждой страны есть своя национальная валюта, и постоянно проходят котировки по отношению в мировым валютам, которые пользуются спросом (доллар, йена, британский фунт...), то в кризисной ситуации страна всегда может девальвировать свою валюту. Курс падает, и это восстанавливает рыночное равновесие, восстанавливается платежный баланс. Конечно, население при этом проигрывает в уровне жизни, но зато страна имеет более уравновешенную экономику.

У стран ЕС такого инструмента нет. В еврозону входит всего порядка 15 государств или чуть больше. У стран ЕС нет и консолидированного бюджета — у каждой страны он свой. Тогда как центральный банк Европы должен балансировать счета каждого государства-участника. Это очень тяжелая конструкция.

Выход, возможно, в том, чтобы создать Соединенные Штаты Европы. Или заставить слабых игроков в ЕС вновь завести собственную валюту и не давать им «играть» в евро...

Кстати, крайне любопытно, что этот кризис отражает признаки, знаменующие собой переход к инновационной экономике в группе развитых стран.

Главный фактор роста — крупные инновации (они возникают в развитых странах и там распространяются). Для такого роста характерны более крупные волны колебания. Когда появляются товары широкого применения (по терминологии академика Виктора Полтеровича), это всегда сопровождается инновационной волной. Такая волна наблюдалась в последнее десятилетие ХХ века, и закончилась она где-то в 2000-2001-м году.

Средние темпы роста для развитых стран — в среднем 2-2,5% в год. Примерно такие, как темпы роста технологической границы (так называется граница наивысших технологических достижений).

Если инновационная волна слабеет, появляется инновационная пауза. И тут возникает соблазн напечатать больше денег... Деньги в этот кризис не печатали, да это и не надо — Федеральная резервная система США просто опускает учетную ставку, и деньги дешевеют...

Появляется другой соблазн — потратить их на ерунду: новые дома, дорогие машины и так далее. Наступает процветание, которое дурно пахнет и имеет вполне определенное название - «перегрев экономики».

Все это наблюдалось до 2008 года. В это время росли экономики Индии, Китая... Развитые страны теряли рынки и объемы производства. Но при этом в мире соблюдалось экономическое равновесие.

Резервы у развитых стран для решения проблем есть. Но кризис будет более долгим, чем все ожидали. Возможности сохранить инновационный поток — маленькие.

Особое положение у России. Она — между развитыми и развивающимися странами. Первые характеризуются высоким потоком инноваций и дорогой рабочей силой. Вторые — дешевой рабочей силой и стремительными рывками вперед. В России нет дешевой рабочей силы (о чем свидетельствует импорт мигрантов). Собственная рабочая сила стоит довольно дорого, что не соответствует нашему уровню производительности.

Если мы не начнем ускоренными темпами повышать уровень производительности, переоснащать производство, заниматься инновациями, мы рискуем провалиться в эту щель между двумя группами стран. Начнем проваливаться, может, наконец начнем шевелиться. Но лучше бы до этого не доводить. Статья опубликована на сайте Собеседник.Ru.