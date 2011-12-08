Знания в кредит

- В этом году моя дочь не смогла поступить в вуз на бюджетное место, теперь будем копить деньги на платное обучение. Расскажите о кредитах на образование.

К началу нового учебного года правительство сделало неоднозначный подарок российским банкам. Оно одобрило эксперимент по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов, который будет проводиться с 1 сентября 2007 г. по 31 декабря 2010 г. при поддержке Министерства образования и науки РФ. Схему опробуют на базе высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию на срок не менее пяти лет. Важно, что институты должны входить в перечень вузов, отобранных для участия в программе и заключивших с поручителями соглашения об информационном сотрудничестве по форме, утвержденной министерством.

Суть идеи такова: будущий студент, успешно сдавший вступительные экзамены в выбранный вуз, обращается в банк за кредитом. При этом ему необходимо найти поручителя, которым может выступать либо потенциальный работодатель, либо специально созданное юридическое лицо - поручитель банка по образовательным кредитам. При этом последний, согласно постановлению Кабинета министров, должен иметь опыт работы на рынке не менее трех лет и "удовлетворительные результаты финансово-хозяйственной деятельности, подтвержденные аудиторскими заключениями". Заемщику предоставляется отсрочка по погашению основного долга и выплате процентов (льготный период) на весь срок обучения в вузе и плюс еще три месяца. Если же в дальнейшем должник откажется возвращать кредит, поручитель обязан выплатить банку всю сумму задолженности. Но при этом он имеет право обратиться к государству за возмещением расходов. Правда, максимальный размер государственной поддержки, предоставляемой поручителю, определяется как 10% от всей суммы предоставленных образовательных кредитов, в которых гарант участвовал в рамках эксперимента.

Считается, что такая схема минимизирует риски банков, выдающих образовательные кредиты. Но взамен выдвигается ряд условий - процентная ставка не должна превышать 10%, и никакие дополнительные платежи и комиссии недопустимы. Кроме того, досрочное погашение задолженности осуществляется без штрафных санкций. Максимальный размер кредита не должен превышать $30 тыс., а срок - четыре - девять лет. Учащемуся же для его получения необходимо будет заключить ряд договоров: "банк - заемщик" (договор образовательного кредита), "банк - поручитель" (договор поручительства), "поручитель - заемщик" (договор о предоставлении поручительства), а также соглашение между поручителем и вузом об информационном сотрудничестве.

По мнению экспертов, несмотря на то что поручители в данной схеме являются крайними, им будет выгодно работать по такой системе, потому что кредитование образования само по себе является одним из наименее рискованных сегментов рынка. А вот банкиры к правительственному подарку могут отнестись довольно равнодушно: дешевые кредиты для них не слишком привлекательны. Разве что крупные финансовые учреждения проявят интерес к программе в имиджевых целях.

Впрочем, не факт, что и потенциальных заемщиков окажется достаточно много. По данным ВЦИОМ, на сегодняшний день лишь 2% российских граждан рассматривают возможность привлечения кредита для финансирования образования. А тем, кто входит в эту немногочисленную категорию жителей нашей старны, будет весьма и весьма проблематично найти работодателя, готового выступить поручителем. Даже с учетом того, что нынешний рынок труда является рынком кандидатов, и подыскать нужного работника очень непросто, немногие предприниматели захотят рисковать своими деньгами, чтобы затем несколько лет ожидать прихода свежеобученного неопытного специалиста. А независимая организация-поручитель, удовлетворяющая критериям Кабинета министров, пока что есть только у одного банка. И, наконец, максимальный размер кредита не так уж велик и позволяет претендовать на получение образования в не самых престижных вузах.