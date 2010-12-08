150-е отделение Азиатско-Тихоокеанский Банк открыл в Абакане

Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает расширение своей сети. Теперь она насчитывает 150 отделений в 15 регионах России. Юбилейное отделение было открыто в Абакане. В ближайших планах банка - войти в число 50 крупнейших банков России, а также дальнейшее расширение территории присутствия.

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