ВТБ планирует увеличить кредитный портфель

ВТБ планирует в 2011 году увеличить кредитный портфель предприятиям на 15%, физлицам - на 20% и выше, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Герберт МООС. Он также добавил, что ВТБ сохраняет прогноз по росту совокупного кредитного портфеля в 2010 году на 15%.

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