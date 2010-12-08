Вот тебе и мелкий шрифт

Хабаровское УФАС России привлекло Совкомбанк к административной ответственности за распространение рекламы банковских вкладов, умалчивающей о прочих условиях оказания услуги при сообщении лишь одного из них, в которой также отсутствовала часть существенной информации о рекламируемом вкладе и обязательное наименование оказывающего услуги юридического лица. При этом все необходимые сведения присутствовали в рекламе, однако были нанесены на рекламные щиты столь мелким шрифтом, что их восприятие стало невозможным.

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