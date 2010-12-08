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Юань потеснит доллар на приморском рынке?

08 Декабря 2010, 13:25 | Дальний Восток

На валютных биржах континентального Китая юань уже напрямую торгуется с шестью валютами: доллар США, евро, иена, фунт стерлингов, гонконгский доллар и малайзийский ринггит. Торги парой «рубль - юань» на российской площадке начнутся в середине декабря 2010 года, заявил вице-президент ЗАО «ММВБ» Сергей САВИЦКИЙ.

Приморский и Хабаровский края, как ближайшие соседи китайских провинций, вероятно, в первую очередь почувствуют столь долгожданную экономическую инновацию. Юань в этом отношении несколько обгоняет иену. Но готов ли дальневосточный рынок к полному переходу прямые расчеты юань-рубль.

Генеральный директор ЗАО «ММВБ-Дальний Восток» Евгений БЕЛОЗЕРОВ отмечает, что биржевые торги китайским юанем в России начнут проводиться впервые. Экономических предпосылок для подобного рода операций раньше просто не было. Банк России и Народный Банк Китая на протяжении десяти лет вели переговоры по этому вопросу, и только за последний год им все же удалось продвинуться до практической реализации и запуска электронных торгов на ММВБ.

Прямые котировки и привычная уже схема проведения сделок на бирже позволят компаниям и обслуживающим банкам снизить издержки за счет исключения промежуточных конверсионных операций. В целом, биржевые торги значительно повысят ликвидность юаня на российском рынке.

По словам Евгения Белозерова, большую заинтересованность к торгам парой юань-рубль проявляют банки Дальневосточного региона, а также российские банки, являющиеся дочерними организациями китайских банков. Рост влияния Китая на мировую экономику и возможность юаня стать дополнительной резервной валютой дают этому проекту хорошие перспективы.

«Прямая торговля между юанем и рублем, безусловно, будет способствовать расширению торговых операций двух стран за счет оперативности расчетов в национальных валютах, четкого понимания рыночного курса рубля по отношению к юаню без учета «перекурсовки» денежных единиц обеих стран друг к другу через доллар США», - уверен начальник управления контроля за рисками и казначейскими операциями НОМОС-РЕГИОБАНКа Сергей ЛАТЫШЕВ. Вместе с тем, по наблюдениям специалистов кредитной организации, сегодня клиенты с российской стороны и их китайские контрагенты предпочитают в качестве валюты контракта доллары США, а интерес к национальным валютам носит точечный характер. Со временем, полагает Сергей Латышев, прямая конвертация юаня и рубля станет не столько стимулом для развития расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем, сколько их следствием.

Так, НОМОС-Региобанк заключил договор с Сельскохозяйственным банком Китая, который позволяет предоставлять клиентам прямые котировки рубль - юань и осуществлять платежи в национальных валютах в провинцию Хэйлунцзян, вскоре к этому проекту будут подключены еще 19 административных образований Китая.

Приверженность доллару подтверждает и начальник управления денежных ресурсов Дальневосточного банка Дмитрий ВАСИЛЕНКО. Наряду с этим он прогнозирует, что в перспективе произойдет некое замещение существующих валютных контрактов на договоры в национальных валютах компаний-контрагентов, и в том числе в российских рублях. Больше всего такого шага ожидают со стороны китайского бизнеса.

По словам заместителя начальника управления международных и межбанковских операций Примсоцбанка Сергея ГОРОХА, на сегодняшний день банк уже вышел на значимый объем расчетов в японских йенах и китайских юанях. За долгий период юань приобрел значительный потенциал, что не могло не сказаться на стремительном росте в банке международных операций именно в китайской валюте. «Однако придаст ли инициатива правительства дополнительную динамику, будет зависеть от состояния внешнеторгового сотрудничества между странами, в том числе и от того, насколько клиенты, находящиеся в регионах нашего присутствия, вовлечены в эту торговлю. С уверенностью могу сказать, что на данный момент потребности клиентов в этом отношении мы удовлетворяем полностью», - отмечает Сергей Горох.

Главный специалист отдела международных операций банка «Приморье» Валерий КАРЧЕВСКИЙ говорит, что расчеты в юанях пока очень редкое явление, поскольку большинство внешнеторговых сделок с КНР заключается в долларах США. «Количество сделок в юанях будет, безусловно, расти пропорционально степени свободы конвертации китайского юаня в мире. Расчеты в иенах происходят в нашем банке почти ежедневно, особенно по поручению организаций с участием японского капитала, и их частота будет зависеть от инвестиционной активности японских компаний в Приморском крае».

Автор: Яна Мальцева
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