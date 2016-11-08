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Альфа-Банк увеличивает часы приема

08 Ноября 2016, 16:00 | Дальний Восток

Валютные переводы корпоративных клиентов в Хабаровске принимаются до 17 часов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

 

Для удобства компаний клиентов Хабаровского филиала Альфа-Банк начал принимать заявления клиентов на переводы в долларах США и Евро, которые требуется исполнить текущим днем, до 17 часов по местному времени. До этого переводы в долларах США и ЕВРО принимались к исполнению текущим днем до 14 часов по местному времени.

Ранее в октябре Альфа-Банк улучшил условия проведения клиентами конверсионных операций, предоставив клиентам на Дальнем Востоке возможность конвертировать валюту в режиме реального времени с 9 часов утра по местному времени.

«Согласно отзывам наших клиентов, система умного электронного валютного контроля в Альфа-Бизнес Онлайн одна из наиболее функциональных на рынке. Однако до сих пор развитие отношение с дальневосточными компаниями тормозилось, поскольку время исполнения валютных переводов и конверсионных операций было для них очень неудобным. Из-за разницы часовых поясов, системы банка, работающие по московскому времени, давали Хабаровску всего один час, чтобы сконвертировать валюту и отправить перевод текущим днем - с 13 до 14 часов по местному времени. Сегодня этой проблемы больше нет. Теперь дальневосточные клиенты могут конвертировать с 9 часов утра, а заявления на перевод валюты предоставлять до 17 часов вечера», - отметил руководитель по развитию расчетных проектов Альфа-Банка Петр ЗУБРИЦКИЙ.

Автор: Яна Мальцева
Теги: валюта  перевод  Альфа-банк 



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