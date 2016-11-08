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Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Объединившись с московским банком
Акционеры банка «Восточный» и собственники Юниаструм банка (Москва) одобрили объединение двух кредитных организаций. Предполагается, что собственники московского банка получат около 40% в объединенном банке.
Акционеры «Восточного» также приняли решение увеличить уставный капитал на 3,212 млрд рублей, говорится в сообщении банка. В рамках допэмиссии планируется разместить 321 млрд 235 млн 714 тыс. 154 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля каждая. Предполагается, что в акции допэмиссии будут конвертированы доли собственников Юниаструм банка. Коэффициент конвертации равен 0,63.
В настоящее время уставный капитал банка «Восточный» составляет 6,422 млрд 421 млн 528 тыс. 490,88 рубля. Таким образом, после допэмиссии и присоединения Юниаструм банка уставный капитал кредитной организации может возрасти в 1,5 раза.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство о присоединении Юниаструм банка к банку «Восточный». В результате этой сделки кипрская компания Boc Russia (Holdings) Limited Артема АВЕТИСЯНА, контролирующая Юниаструм банк, получит право распоряжаться 40,01% голосующих акций банка «Восточный».
«Слияние с банком «Юниаструм» положительно скажется на диверсификации активов банка «Восточный», который имеет высокую зависимость от розничного сегмента. Синергии на операционных затратах позволят повысить эффективность, что не может не интересовать акционеров объединенного банка», - сказал член совета директоров ПАО КБ «Восточный» Иван ЗЮЗИН.
Досье «Золотого Рога»: Основным акционером банка «Восточный» с долей 55,71% является инвестфонд Baring Vostok (контролирует банк через Evison Holdings Limited). Юниаструм банку принадлежит 9,85% «Восточного». Еще 8,15% принадлежит Russia Partners Capital III LLC через компанию Troyte Investments Limited. Предправления «Восточного» Алексей КОРДИЧЕВ владеет 1,6%.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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