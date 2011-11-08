Примсоцбанк предлагает грейс-период по картам Visa

Примсоцбанк предлагает своим постоянным и новым клиентам новую возможность – беспроцентный период по картам Visa.

Теперь держатели кредитных карт Visa могут использовать кредитную линию бесплатно до 30 дней. Карта с грейс-периодом – это не только возможность бесплатно использовать кредитные средства, но и удобный инструмент для повседневных расчетов.

Сергей Колеев, начальник отдела электронного бизнеса ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»: «Теперь у наших клиентов есть возможность получить кредитную карту Visa с беспроцентным периодом, который открывается в тот день, когда вы воспользовались денежными средствами с карты. Его длительность может достигать 30 дней. Если средства возвращаются на счет в течение этого времени, проценты за пользование кредитом не начисляются. Грейс-период будет вновь открыт на срок до 30 дней, когда вы в следующий раз воспользуетесь средствами».

Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за I полугодие 2011 г. Примсоцбанк занимает 138 место по величине чистых активов, 94 – по величине ликвидных активов, 119 – по размеру кредитного портфеля, 81 – по потребительским кредитам, 130 – по кредитованию юридических лиц, 116 – по депозитному портфелю, 151 – по депозитам юридических лиц, 80 – по вкладам населения, 52 – по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу, 18 – по объему выданных ипотечных кредитов, 154 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 88 места рэнкинга.