Пострадавшим дальневосточникам Банк Москвы предоставляет отсрочки и льготы по кредитам

За помощью обращаются единицы

Банк Москвы предоставляет клиентам, пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке, отсрочки и льготы по кредитам, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс - Дальний Восток» во Владивостоке член правления Банка Москвы Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ.

«Кредиты удлиняем до 10 лет, ставку снижаем до двух третей от ставки рефинансирования. Штрафы, просрочки и пени прощаем. Делаем все возможное, чтобы помочь тем людям, у которых пропала возможность платить по кредитам. Пока обращается за помощью не так много клиентов. Реально, единицы. И в каждом случае мы подходим индивидуально. Юрлицам также реструктуризируем кредиты».

По его словам, в основном речь идет о клиентах Хабаровского филиала Банка Москвы.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.