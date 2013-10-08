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Пострадавшим дальневосточникам Банк Москвы предоставляет отсрочки и льготы по кредитам
За помощью обращаются единицы
Банк Москвы предоставляет клиентам, пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке, отсрочки и льготы по кредитам, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс - Дальний Восток» во Владивостоке член правления Банка Москвы Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ.
«Кредиты удлиняем до 10 лет, ставку снижаем до двух третей от ставки рефинансирования. Штрафы, просрочки и пени прощаем. Делаем все возможное, чтобы помочь тем людям, у которых пропала возможность платить по кредитам. Пока обращается за помощью не так много клиентов. Реально, единицы. И в каждом случае мы подходим индивидуально. Юрлицам также реструктуризируем кредиты».
По его словам, в основном речь идет о клиентах Хабаровского филиала Банка Москвы.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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