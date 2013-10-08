Государство позаботится о пострадавших от паводка на Дальнем Востоке заемщиках

Заемщики на Дальнем Востоке после пережитых испытаний во время сильнейшего паводка могут вздохнуть спокойно: рабочая группа Минфина в середине октября рассмотрит возможность отсрочки выплат по кредитам. Коллекторы в целом поддерживают данную инициативу, но банкиры опасаются злоупотреблений со стороны недобросовестных должников, выяснил «Прайм».

Сильнейший за более чем 100 лет паводок на Амуре привел к наводнению в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, режим ЧС ввели и в Приморском крае. Вопрос о пролонгации кредитов пострадавшим от паводка уже не раз поднимался властями. Многие банки уже запустили процедуры реструктуризации кредитов для клиентов из пострадавших регионов.

«Мы планируем на ближайшем заседании банковской рабочей группы рассмотреть вопрос, какие действия Центрального банка как регулятора в этой связи (необходимо предпринять. - Прим. ред.)», - сообщил агентству «Прайм» замминистра финансов Алексей МОИСЕЕВ, отказавшись раскрывать детали. По его словам, заседание рабочей группы по совершенствованию банковского законодательства может состояться не раньше середины октября.

Мораторий на взыскание

Совладелец Промсвязьбанка и бывший сенатор Дмитрий АНАНЬЕВ, который входит в состав рабочей группы, предложил ввести двухлетний мораторий на взыскание долгов с пострадавших заемщиков. Соответствующий законопроект есть в распоряжении «Прайма».

Согласно данному законопроекту, на период моратория пострадавшие граждане получат отсрочку для уплаты долга, процентов и неустоек. По истечении срока моратория предполагается начисленные за этот период проценты уплачивать равными частями вместе с очередными платежами. При этом в период моратория неустойка начисляться не будет, а начисленная до введения моратория неустойка должна быть оплачена после выплаты всех долгов.

Коллекторы согласны

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр МОРОЗОВ отметил, что законопроект, предложенный Ананьевым, своевременен и службы по взысканию долгов поддерживают его. «Компании - члены НАПКА присоединяются к тем, кто вводит мораторий на исполнение обязательств заемщика при чрезвычайных ситуациях. Было бы несправедливо сейчас ожидать платежей от пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке», - отметил он.

Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» (НСВ) Сергей ШПЕТЕР солидарен с Морозовым, но обращает внимание на тот факт, что после окончания моратория нагрузка на заемщика вырастет: вместе с очередными платежами заемщик будет вынужден осуществлять еще и те платежи, которые не платил в период моратория.

«Логично предложение выглядит, если бы государство, выполняя свою непосредственную социальную функцию, субсидировало бы заемщика для покрытия не только ущерба, нанесенного его имуществу, но и погашения обязательств перед кредиторами. С точки зрения регулятора (ЦБ) я бы предложил не начислять резервы на такие просроченные ссуды в период моратория», - отметил Шпетер.

Только для добросовестных

Директор департамента правового обеспечения ХКФ Банка Александр ГОНТАРЕНКО поддерживает идею установления единых правил игры для всех банков в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. «Это поможет сделать работу банков более отлаженной, а жизнь заемщиков более спокойной», - отметил он. При этом Гонтаренко считает, что в случае принятия такого закона важно четко определить, кого и при каких обстоятельствах считать пострадавшим, исключив возможность злоупотребления данной нормой недобросовестными заемщиками. Он также предлагает предусмотреть льготное резервирование под кредиты, по которым предоставлены отсрочки.

В «ВТБ 24» также считают, что закон должен защищать интересы только добросовестных заемщиков. «Например, сейчас, когда мы помогаем клиентам, пострадавшим в результате ЧС, обязательным условием является отсутствие длительной просрочки, появившейся до возникновения чрезвычайной ситуации», - сказал официальный представитель банка.

Опыт прошлых лет

В прошлом году ЦБ пошел навстречу банкам в этом вопросе после паводка в Краснодарском крае, затопившего в ночь на 7 июля более 7 тыс. жилых домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, а также в ряде поселков региона. В августе 2012 года вступило в силу указание Банка России, разрешающее банкам не наращивать резервы по ссудам, выданным физлицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, даже если качество обслуживания таких кредитов ухудшается.

По сведениям руководителя департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края Игоря СЛАВИНСКОГО, в прошлом году в банки от пострадавших граждан поступило около 1,5 тыс. обращений по вопросам реструктуризации кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.