Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Государство позаботится о пострадавших от паводка на Дальнем Востоке заемщиках
Заемщики на Дальнем Востоке после пережитых испытаний во время сильнейшего паводка могут вздохнуть спокойно: рабочая группа Минфина в середине октября рассмотрит возможность отсрочки выплат по кредитам. Коллекторы в целом поддерживают данную инициативу, но банкиры опасаются злоупотреблений со стороны недобросовестных должников, выяснил «Прайм».
Сильнейший за более чем 100 лет паводок на Амуре привел к наводнению в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, режим ЧС ввели и в Приморском крае. Вопрос о пролонгации кредитов пострадавшим от паводка уже не раз поднимался властями. Многие банки уже запустили процедуры реструктуризации кредитов для клиентов из пострадавших регионов.
«Мы планируем на ближайшем заседании банковской рабочей группы рассмотреть вопрос, какие действия Центрального банка как регулятора в этой связи (необходимо предпринять. - Прим. ред.)», - сообщил агентству «Прайм» замминистра финансов Алексей МОИСЕЕВ, отказавшись раскрывать детали. По его словам, заседание рабочей группы по совершенствованию банковского законодательства может состояться не раньше середины октября.
Мораторий на взыскание
Совладелец Промсвязьбанка и бывший сенатор Дмитрий АНАНЬЕВ, который входит в состав рабочей группы, предложил ввести двухлетний мораторий на взыскание долгов с пострадавших заемщиков. Соответствующий законопроект есть в распоряжении «Прайма».
Согласно данному законопроекту, на период моратория пострадавшие граждане получат отсрочку для уплаты долга, процентов и неустоек. По истечении срока моратория предполагается начисленные за этот период проценты уплачивать равными частями вместе с очередными платежами. При этом в период моратория неустойка начисляться не будет, а начисленная до введения моратория неустойка должна быть оплачена после выплаты всех долгов.
Коллекторы согласны
Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр МОРОЗОВ отметил, что законопроект, предложенный Ананьевым, своевременен и службы по взысканию долгов поддерживают его. «Компании - члены НАПКА присоединяются к тем, кто вводит мораторий на исполнение обязательств заемщика при чрезвычайных ситуациях. Было бы несправедливо сейчас ожидать платежей от пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке», - отметил он.
Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» (НСВ) Сергей ШПЕТЕР солидарен с Морозовым, но обращает внимание на тот факт, что после окончания моратория нагрузка на заемщика вырастет: вместе с очередными платежами заемщик будет вынужден осуществлять еще и те платежи, которые не платил в период моратория.
«Логично предложение выглядит, если бы государство, выполняя свою непосредственную социальную функцию, субсидировало бы заемщика для покрытия не только ущерба, нанесенного его имуществу, но и погашения обязательств перед кредиторами. С точки зрения регулятора (ЦБ) я бы предложил не начислять резервы на такие просроченные ссуды в период моратория», - отметил Шпетер.
Только для добросовестных
Директор департамента правового обеспечения ХКФ Банка Александр ГОНТАРЕНКО поддерживает идею установления единых правил игры для всех банков в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. «Это поможет сделать работу банков более отлаженной, а жизнь заемщиков более спокойной», - отметил он. При этом Гонтаренко считает, что в случае принятия такого закона важно четко определить, кого и при каких обстоятельствах считать пострадавшим, исключив возможность злоупотребления данной нормой недобросовестными заемщиками. Он также предлагает предусмотреть льготное резервирование под кредиты, по которым предоставлены отсрочки.
В «ВТБ 24» также считают, что закон должен защищать интересы только добросовестных заемщиков. «Например, сейчас, когда мы помогаем клиентам, пострадавшим в результате ЧС, обязательным условием является отсутствие длительной просрочки, появившейся до возникновения чрезвычайной ситуации», - сказал официальный представитель банка.
Опыт прошлых лет
В прошлом году ЦБ пошел навстречу банкам в этом вопросе после паводка в Краснодарском крае, затопившего в ночь на 7 июля более 7 тыс. жилых домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, а также в ряде поселков региона. В августе 2012 года вступило в силу указание Банка России, разрешающее банкам не наращивать резервы по ссудам, выданным физлицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, даже если качество обслуживания таких кредитов ухудшается.
По сведениям руководителя департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края Игоря СЛАВИНСКОГО, в прошлом году в банки от пострадавших граждан поступило около 1,5 тыс. обращений по вопросам реструктуризации кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
-
-
-
Елена 11:21, 09.10.2013#
Беглым по заграницам проворовавшимся банкирам, хапнувшим миллионы, государство каким-то образом списывает и прощает спертые средства. . А людям, лишившимся ВСЕГО, которым неизвестно как зимовать придется, ОТСРОЧАТ ВЫПЛАТЫ ПО КРЕДИТАМ!!!!! Молодцы, ребята! продолжайте в том же духе!! При такое геноциде скоро от нации ничего и не останется. . .
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
Красавцы! Xyле! Принудительно увеличат срок кредитования пострадавшим. То есть %% за пользование кредитом будет начисляться всё время, в том числе и при моратории.