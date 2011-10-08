Финансовые аналитики: Из Европы идет финансовая чума

Европейскую банковскую систему начинает накрывать второй волной кризиса. Эксперты полагают, что некоторые банки обречены на банкротства. А дальше сработает "эффект домино".

"Сбербанк" заинтересовался частью активов бельгийско-французской банковской группы Dexia — DenizBank — а точнее, ее турецкого подразделения. Напомним, все деловые СМИ мира с предельной тревогой отнеслись к информации о массовом снятии денег со счетов этой финансовой структуры. В частности, по данным De Tijd, только за минувший вторник, когда ценные бумаги фингруппы обвалились на 22,46%, вкладчики Dexia сняли около 400 млн евро. А в целом сентябрьские потери группы превысили 1 млрд евро.

По словам аналитика "Инвесткафе" Никиты Игнатенко, основные проблемы европейской банковской системы объясняются крупными вложениями в облигации стран с долговыми проблемами — например, группа Dexia является держателем греческих гособлигаций на сумму 3,8 млрд евро. "Под эти облигации необходимо создавать дополнительные резервы, а в случае дефолта по этим облигациям банки будут вынуждены покрывать потери, в связи с чем возможна нехватка ликвидности", — уточнил эксперт.

"Стресс-тесты, которые делались несколькими месяцами ранее, были слишком щадящими и не отражают реальных рисков, — дополняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. — Кроме того, неясно, как учитываются эти бумаги на балансах, созданы ли под них адекватные резервы на случай возможных потерь… Отсюда и закрытие лимитов со стороны контрагентов, дефицит ликвидности и потребность в рекапитализации".

Кроме того, по оценке заместителя генерального директора ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, к основным проблемам банковской системы Европы следует отнести ее непрозрачность и чрезвычайно либеральные требования по банковским резервам (2%). "Любые неудачные операции с внебалансовыми инструментами, несанкционированные действия трейдера могут нанести непоправимый ущерб банку за одну ночь, — предупреждает аналитик. — Устойчивость банков недостаточна – три года назад правительства стран Европы спасли бельгийско-французскую банковскую группу Dexia, но сейчас ее судьба вновь оказалась под вопросом".

Всеобщая тревога объясняется тем, что очень похожим образом (с банкротства американского банка-гиганта Lemon Brothers) осенью 2008 года начался глобальный экономический кризис. Как отметил управляющий портфелями ЦБ УК "Солид Менеджмент" Георгий Ельцов, в любой банковской системе проблемы одного банка мгновенно распространяются на других. Кроме того, кризисные ожидания обострило сегодняшнее снижение агентством Moody’s рейтингов целого ряда банков из Великобритании и Португалии.

В результате многие негативные прогнозы строятся на том, что новая волна мирового экономического кризиса пойдет именно из Европы и начнется с крахов европейских банков. Правда, ЕС, осознавая угрозу, предпринимает разные шаги, чтобы ее нивелировать. Так, сама Dexia объявила о дроблении с целью вывести рискованные бумаги в отдельную структуру, чтобы они не "давили" на успешные направления деятельности. А центральные банки Бельгии и Франции заявили о полноценной поддержке Dexia.

Однако новостной фон таков, что на следующей неделе вполне можно будет услышать о предбанкротных состояниях других европейских финансовых групп. И напрашивается вопрос, готова ли Европа к такому развитию событий.

По мнению Игнатенко, Европа вполне в силах справиться с ситуацией, однако важны четкие спланированные действия. "Реальная воля к этому, безусловно, есть, но, на мой взгляд, Европа действует слишком осторожно", — констатирует эксперт. "Воля к этому есть, не раз официальными лицами заявлялось, что расходы по рекапитализации банков ничтожно малы по сравнению с теми потерями в экономике, которые могут последовать, если этого не сделать сейчас, — вторит Брагин. — Другой вопрос, удастся ли. Дело в том, что это потребует выделения значительных объемов средств и объяснения налогоплательщикам, почему их деньги нужно отдать банкам". "Единственный путь спасения в текущей ситуации – это печатать как можно больше денег, что не позволяет делать политическая ситуация в странах", — констатирует Ельцов.

Иными словами, камень преткновения в том, включать или нет ЕС печатный станок.

Если включить, это будет для правящей элиты политическим убийством, считает Ельцов. По его мнению, "нельзя печатать деньги, помогая одним, поскольку остальная часть населения будет крайне недовольна". И за примерами далеко ходить не надо – именно недовольство значительной части населения заставило Барака Обаму признать, что второй срок президентства ему "не светит". А ведь именно он возлагал большие надежды на печатный станок.

Европа, скорее всего, учтет этот опыт и допустит несколько шумных банковских банкротств. "С учетом общественного мнения, правительствам нужен формальный повод, чтобы оказать помощь банкам. А одно или два крупных банкротства дадут такой повод", — отметил Верников. По его словам, никаких новых лекарств, кроме как "переписать" банковские долги на государства, не существует. Проблема в том, что дальше переписывать уже не на кого.

И все же в столь тревожной обстановке "Сбербанк" готов инвестировать в проблемные европейские активы. Это косвенно свидетельствует либо о том, что в России все еще надеются на краткосрочность грядущих финансовых неурядиц, либо о недостаточной компетентности менеджмента "Сбербанка", пишет Игорь Чубаха, ИА Росбалт.