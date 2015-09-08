Алмазэргиэнбанк прописался во Владивостоке

Первые сто вкладчиков, разместившие в банке депозит не менее 100 тыс. рублей на год, получат в подарок якутские бриллианты

Главный республиканский банк Якутии АКБ «Алмазэргиэнбанк» 5 сентября гостеприимно распахнул двери для приморских клиентов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог". Офис банка, расположенный во Владивостоке по адресу Океанский пр-т, 17 (первый этаж бизнес-центра Fresh Plaza), будет оказывать полный комплекс современных финансовых услуг корпоративным клиентам и гражданам. По словам председателя правления «Алмазэргиэнбанка» Людмилы НИКОЛАЕВОЙ, перед Владивостокским подразделением поставлена задача уже в ближайшее время занять хорошую рыночную позицию.

Вместе с министром экономики Республики Саха (Якутия) Валерием МАКСИМОВЫМ и советником начальника Дальневосточного ГУ Банка России Аллой ЛАПШИНОЙ перерезав традиционную для подобных случаев ленточку, руководитель Алмазэргиэнбанка заверила многочисленных гостей в том, что все лучшее, что умеет и чем владеет банк, будет представлено на приморской земле. Благодаря комфортным условиям кредитования, банк планирует уже до конца года сформировать в Приморье кредитный портфель в размере 1 млрд рублей, которые в сегодняшней не самой простой экономической ситуации будут предоставлены малому и среднему бизнесу.

В честь открытия банк предусмотрел и стимулирующую акцию для привлечения в депозиты средств граждан. Как говорится, чем богаты… Первые сто вкладчиков, разместившие в банке депозит не менее 100 тыс. рублей на год, получат в подарок якутские бриллианты.

Расширение географии присутствия, выход на рынки других регионов – одна из задач, которая сформулирована в принятой в июне прошлого года наблюдательным советом банка Стратегии развития до 2018 года. Помимо развитой сети в самой республике, АКБ «Алмазэргиэнбанк» имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, операционные офисы в Хабаровске и теперь во Владивостоке. Выбор Приморья здесь отнюдь не случаен.

- Президент России Владимир ПУТИН не раз подчеркивал, что развитие Дальнего Востока – это один из стратегических приоритетов государства. Этот же посыл прозвучал на Восточном экономическом форуме. Мы открываем наш новый офис в рамках этого значимого для региона мероприятия, тем самым подтверждаем, что пришли сюда всерьез и надолго. Будем стремиться стать активными участниками инвестиционных процессов в регионе, вносить свой вклад в развитие межрегиональных деловых связей. Такая задача поставлена главой Республики Саха (Якутия) Егором БОРИСОВЫМ, - говорит Людмила Николаева.

В число стратегических задач банка входит и развитие сотрудничества с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом смысле на Владивостокский офис возлагаются особые надежды. Владивосток становится центром международного сотрудничества, что дает возможность на этой волне вести бизнес по-новому.

- Сегодня для развития экономики страны недостаточно финансовых средств, банковская система вынуждена ориентироваться на внутренние ресурсы, - говорит Людмила Николаева, - необходимы интеграция в АТР, привлечение инвестиций, наращивание капитала для реализации масштабных проектов. И здесь роль банковского сектора особенно велика. Поэтому мы намерены не просто вести здесь классическую банковскую деятельность, но и активно выстраивать мосты с соседями на Востоке.

Досье "Золотого Рога": АКБ «Алмазэргиэнбанк» основан в 1993 году. Основным акционером является правительство Республики Саха (Якутия) в лице министерства имущественных и земельных отношений РС(Я). По результатам работы на 1 июля 2015 года входит в топ-150 российских банков по объему кредитного портфеля (16,3 млрд рублей), а по размеру розничного кредитного портфеля - в первую сотню банков России. Входит в число 40 российских банков - участников федеральной программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой.

Согласно новой стратегии развития, Алмазэргиэнбанк должен к 2018 году увеличить свои активы в 4,8 раза, капитал - в 5,5 раза, совокупный кредитный портфель - в 6,7 раза.

Можно смело утверждать, что Алмазэргиэнбанк является одним из брендов Якутии. Сегодня он действует как точка опоры, крупнейший институт развития экономики республики. Поэтому на открытие Владивостокского офиса прибыло немало официальных лиц: представители правительства республики, депутат Государственной думы от РС(Я) Федот ТУМУСОВ, который вручил руководителю офиса Агнии СИМОНОВОЙ поздравительный адрес и пожелания успехов от президента Ассоциации региональных банков, председателя комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Анатолия АКСАКОВА. Новое подразделение банка приветствовали мэр города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, первые владивостокские клиенты.

Атмосфера события была не просто торжественной, но по-якутски гостеприимной и красочной. На нее «заглянули» народные коллективы с традиционными танцами и костюмами, солисты знаменитой якутской оперной школы – Государственного театра оперы и балета Республики Саха(Якутия). Гостям были продемонстрированы лучшие украшения из бриллиантов компании «ЭПЛ Даймонд». А угощение на праздничный стол готовил лично главный повар республики, признанный мэтр кулинарного искусства, шеф-повар ресторана «Тыгын Дархан» Иннокентий ТАРБАХОВ.

- Мы постараемся оправдать ожидания руководства главного республиканского банка, - говорит руководитель Владивостокского офиса Агния Симонова, - стать своими для предпринимателей и граждан Приморья.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.