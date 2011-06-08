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На кредитную карту может претендовать потенциальный заемщик, доход которого не менее 10 тыс. руб.
Обыкновенная кредитная карта становится финансовой отдушиной для подсевшего на заемные деньги приморца. Получение любого кредита стало процедурой более скрупулезной. Кредитная карта, как уверяют банкиры, продукт наиболее либеральный. Хотя не такой востребованный. Люди, как правило, больше верят деньгам, которые можно пощупать. Это подтверждают и цифры.
По данным Главного Управления Банка России по Приморскому краю, к 1 октября 2008 г. приморские, а также инорегиональные филиалы российских банков выпустили 1 248 281 банковских карт. Из них 81,7% пришлось на обыкновенные расчетные (собственно дебетовые карты и пластиковые карты по зарплатным проектам). И только 18,3%, или 228 922 единицы, - на кредитные. 25 банков эмитируют Master Card, 24 - VISA, 5 банков благоволят "Золотой короне" и 5 - картам системы Diners club.
Определяющим является тот факт, что местные кредитные организации, кроме Восточного экспресс банка, стараются не афишировать данный продукт. В то время как кредитная карта премиум-класса VISA Gold и MC Gold Восточного экспресс банка выдается под залог вклада с бесплатным годовым обслуживанием и лимитом, фактически равным сумме депозита. Скажем, если человек имеет вклад на 1 млн руб., то он может завести и кредитную карту с лимитом 1 млн руб., при этом отсутствуют требования к размеру дохода.
До сих пор основное предназначение кредитной пластиковой карты видят в получении наличных средств через банкомат, хотя именно здесь кроются дополнительные комиссии и проценты. Даже если карта с "grace" периодом. При получении наличных банкнот клиентом некоторые банки устанавливают правила действия более повышенной процентной ставки. Скажем, не 17%, а уже 20%. И, конечно, традиционная комиссия за получение "живых денег", которая на сегодня составляет никак не менее 1,9%, а порой доходит и до 4%. Но брать, скажем, только 500 руб. или тем более 100 руб. абсолютно невыгодно, т.к. за операцию банк в любом случае заберет ни как не менее 250 руб. Надо сказать, что цены спустя полгода повысились. Ранее такая комиссия составляла не менее 90 руб. А значит, и здесь мы наблюдаем тенденцию к росту.
Если сравнить количество операций в III квартале 2008 г. с таким же показателем прошлого года, то владельцы пластиковых карт на 16,9% чаще обращались к банкоматам за деньгами и более чем в 2 раза стали доверять "пластику", оплачивая свои покупки, скажем, в супермаркетах. Соответственно возрос и объем операций по выдаче наличных - на 4,3% и по операциям по оплате за товары (работы, услуги) - в 1,6 раза. К 1 октября приморцы и гости края получили из банкоматов 23 млрд 015,5 млн руб. и оплатили товары на сумму 630 млн руб. Первое место по объему операций традиционно заняла VISA (16 млрд 492,4 млн руб.), второе - Master card (4 млрд 143,4 млн руб.) и третье "Золотая корона" (4 млрд 866,4 млн руб.)
Кредитная карта осталась прежней. Условия ее получения были скорректированы лишь в последние месяцы. Практически все банки кроме паспорта требуют и второй документ. Наличие справки 2-НДФЛ с рабочего места, где клиент проработал в некоторых случаях до полугода, тоже стала практически всегда обязательной. Лишь в Промсвязьбанке о такой справке не спросят по кредитному лимиту до 60 тыс. руб. А в Райффазенбанке вместо заверенной ведомости можно предоставить копии документов на автомобиль в собственности и водительское удостоверение. Но в этом случае ставка по кредиту будет больше на 1%. А вот чтобы оформить кредитную карту Тинькофф Платинум, заемщикам не нужно искать поручителей и готовить большое количество документов.
Банкиры пока спокойно говорят о том, как они будут поступать с кредитным лимитом клиентов, которые в последние месяцы потеряли работу (снижать кредитный лимит, повышать, понижать ставки и т.п.). Этот вопрос пока в повестке дня не стоит. Более того, как рассказал Сергей КАЛИТИН, вице-президент по развитию регионального бизнеса КБ "Юниаструм Банк", скорее всего кредитный лимит изменяться не будет. Возможны, в отдельных случаях, отсрочки платежа по заявлению клиента.
На кредитную карту может претендовать потенциальный заемщик, доход которого никак не меньше 10 тыс. руб. Райффайзенбанк установил порог в 9 тыс. руб. после налогообложения. Банк "Траст" заявляет минимум как 5 тыс. руб. Азиатско-Тихоокеанский банк также открывает кредитный овердрафт зарплатным клиентам, если их поступления в месяц не менее 5 тыс. руб. Выбрать сверх своих заработанных они могут на уровне 150%.
Лимит же собственно кредитных карт может составлять от одной до 3 зарплат клиента. На вопрос, почему вам установили больше или меньше, как правило, не отвечают.
В целом за последние полгода на повышение процентных ставок пошли далеко не все банки. Лишь некоторые подняли процент по действующим рублевым картам (до 5%), а долларовые и в евро не тронули. Более того, предложили своим клиентам без дополнительных комиссий перевыпустить карту в валютном эквиваленте.
Другие в одностороннем порядке повысили проценты по вновь выданным "кредиткам", и это соотношение достигло примерно 5%. Если еще полгода назад "ЗР" публиковал таблицу условий на уровне 23% годовых, то сейчас пользование картой обойдется от 20 до 29%. Как говорится, расширили коридор.
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