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Примсоцбанк увеличил собственный капитал
Примсоцбанк за 2010 год увеличил собственный капитал на 22%, до 1,687 млрд рублей. Прибыль банк до налогообложения составила 564,2 млн рублей (в 1,7 раза превышает показатель 2009 года), после налогообложения - 359,5 млн рублей (более чем в 2,5 раза). Уплаченные банком налоги превысили 204,7 млн рублей.
«Прошлый год стал для банка годом восстановления и накопления сил (4 марта Примсоцбанк отпраздновал 17-й день рождения – «ЗР»), - считает председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ. - На сегодня банк имеет 41 точку присутствия: кроме головного офиса у нас есть 9 филиалов и 31 дополнительный офис на территории Приморского, Камчатского, Хабаровской краев, Иркутской, Омской, Челябинской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. В 2010 году продолжилось развитие нашей филиальной сети с упором на максимальный комфорт и удобство обслуживания клиентов. Мы постепенно выходим на федеральный уровень, укрепляясь не только географически, но и финансово».
Банк значительно улучшил свои позиции в списке крупнейших банков России, подготовленном агентством «РБК.Рейтинг». Чистые активы выросли на 38%, до 17,7 млрд рублей, кредитный портфель - на 58%, до 9 млрд рублей, что позволило занять 140-ю и 121-ю строчки рейтинга соответственно. Также Примсоцбанк по-прежнему в первой сотне банков по объемам розничного кредитования, занимая 82-ю строчку с 40%-ной динамикой роста.
На сегодня клиентами банка являются более 14 тыс. юридических лиц и более 360 тыс. частных лиц. В сравнении с 2009 годом прирост составил 11 и 25% соответственно.
Обороты банка в прошлом году составили 2,729 трлн рублей. За 2010 год выдано корпоративным клиентам 313 кредитов на сумму 6,864 млрд рублей (+53% к 2009 году).
Двукратный прирост по объемам кредитования показал малый бизнес: было выдано 778 кредитов на сумму 890 млн рублей. Объем выданных ипотечных кредитов увеличился в 6,5 раза, до 1,5 млрд руб.
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