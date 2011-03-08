Правительство будет стимулировать снижение ставок по ипотеке

Правительство будет стимулировать снижение ставок по ипотечным банковским кредитам, заявил премьер-министр Владимир Путин на партконференции «Единой России».

«Эта тема (доступность ипотеки) относится к одной из самых ключевых тем социальной политики. Будем делать все для того, чтобы создавать условия, понижающие ставки по ипотечным кредитам», - сказал он. По словам Владимира Путина, еще недавно средняя ставка по ипотеке составляла 14-14,5%, а по некоторым регионам и выше. Сейчас она опустилась до 12,6-12,7% по сравнению с минимальной докризисной ставкой в 12,5%. «Я считаю, и это многовато, и надо и дальше «подтаптывать» ставки», - сказал премьер. Он напомнил, что правительство разработало несколько программ стимулирования ипотеки по линии АИЖК и Внешэкономбанка, в целом направив на эти цели 250 млрд рублей.