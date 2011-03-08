Путин рекомендовал присмотреться к отмене ЕНВД повнимательнее

Вопрос об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД), от которого планируется полностью отказаться с 2014 года, будет внимательно рассмотрен.

«Давайте еще раз внимательно посмотрим, проанализируем ситуацию, посоветуемся с объединениями малого бизнеса», - сказал премьер-министр Владимир ПУТИН, отвечая на вопрос делегата конференции «Единой России».

Премьер напомнил, что Минэкономразвития и другие ведомства предложили для небольших предприятий постепенный переход на патентную систему. «Это довольно понятный, прозрачный механизм. Купил патент - и работай спокойно», - сказал премьер. Патентная система налогообложения, согласно законопроекту, уже внесенному в Госдуму, должна быть введена с 2012 года, а система ЕНВД перестанет существовать с 2014 года.