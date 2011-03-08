Маленьким здесь не место

Прошедший год для страхового рынка Дальнего Востока был в какой-то степени переломным. На фоне общей стабилизации экономики основные показатели впервые после кризиса хоть и с некоторым отставанием от западных регионов, но все-таки демонстрировали рост. Рынок постепенно начал выходить из глубокой фазы кризиса, отмечают эксперты, хотя о полном его восстановлении пока еще говорить рано. Прежние лидеры роста страхового рынка - розница и страхование, связанное с кредитованием, далеки от показателей докризисного периода.

Драйверы роста

«Особенность Дальневосточного региона в том, что практически все тенденции, в том числе страхового рынка, как правило, доходят от Москвы до Дальнего Востока с временным лагом примерно в полгода, - говорит заместитель Генерального директора по развитию бизнеса, руководитель Дальневосточной Региональной дирекции Страховой группы «УРАЛСИБ» Александр ЗАВАДЬКО. - Поэтому начало 2010 года было для дальневосточного страхового рынка таким же кризисным, как и 2009 год для московского. Определенная стабилизация экономической ситуации стала наблюдаться только к середине 2010 года, когда начал активно восстанавливаться строительный сектор и стали активизироваться розничные клиенты, многие из которых во время кризиса отказались от страховых услуг».

В то же время в ряде дальневосточных регионов в сегментах обязательного, вмененного и кэптивного страхования, где определяющим фактором стала реализация крупных строительных проектов, отмечен явный рост. Наиболее заметна эта тенденция в Приморском и Камчатском краях. Проекты позволили увеличить общий объем премий, прежде всего по имущественным видам страхования. «Дальневосточный филиал ОАО «СОГАЗ» закончил работу в 2010 году с ростом полученной страховой премии 117,6%. Основным драйвером роста стало имущественное страхование (127,7%) и личное страхование (155%). Связано это с тем, что филиал в своем страховом портфеле имеет контракты с такими страхователями, как ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», КГУП «Приморский водоканал», ООО «РН-Находка Нефтепродукт» и т.д.», - говорит директор филиала Юрий ШАТОВ.

В целом же тенденции дальневосточного рынка оказались в русле общероссийских. Если предыдущий год был отмечен падением сборов по добровольному страхованию, ростом убыточности предприятий, усилением концентрации бизнеса, то нынешний год в качестве тенденции сохранил только последнюю. Наиболее заметно «оживление» в сегменте добровольных видов страхования. Сборы по этим видам выросли почти на всех территориях в целом на 789,3 млн рублей, или на 10,8%. Страховщики говорят о возросшем интересе клиентов, прежде всего, к страхованию жизни, добровольному медицинскому страхованию и ОСАГО.

«Наше основное достижение в ДФО в 2010 году - увеличение доли добровольных видов страхования на семь процентов (с 22 до 29%), - говорит Александр Завадько. - Также мы наладили эффективное сотрудничество с представителями крупного бизнеса, в том числе энергетическими предприятиями ДГК, ДРСК. Наша компания большое внимание уделяет работе с убыточностью, в частности, во Владивостоке добилась определенных успехов».

Общий объем страховой работы, по данным Инспекции страхового надзора по ДФО, включающий объемы страховой и перестраховочной премии, в прошлом году вырос на 1 786,7 млн рублей, или на 4,6% по сравнению с 2009 годом. Сборы в целом по ДФО без учета ОМС и перестрахования увеличились на 14%. Вместе с тем выплаты почти во всех регионах значительно возросли. Рост этого показателя составил около 11%, что в принципе вполне соизмеримо с ростом премий. В итоге убыточность дальневосточных компаний и филиалов в целом не вышла за пределы 57%.

«Мы начали работать по прямому возмещению убытков в ОСАГО, - рассказывает Александр Завадько. - Но не могу сказать, что в ДФО это нововведение привело к положительным изменениям. Здесь, скорее, нужно говорить о фактах негативных, когда некоторые недобросовестные компании начинают «отсеивать» убытки. На мой взгляд, одна из основных тенденций, которую 2010 год только подтвердил, - это ужесточение выплат по ОСАГО. Многие страховые компании стали урегулировать эти убытки централизованно, когда на местах проводятся только осмотры, а все расчёты производятся в Москве. Это вызвало резкий негатив со стороны граждан, пользующихся ОСАГО. И я предполагаю, что сейчас в судах находится большое количество исков к страховщикам. С другой стороны, у тех страховщиков, которые перешли на такую централизованную систему, улучшились показатели по убыточности. Но опять же никто не учитывает, что такая ситуация ведет к негативному отношению к страхованию со стороны страховщиков».

Рынок теряет игроков

Выход страхового рынка из кризиса сопровождался не только ростом страховых премий, но и сокращением количества компаний. ДФО - самый малонаселенный округ по количеству людей на квадратный километр, отмечают эксперты, поэтому страхование здесь достаточно затратное в плане территориальной протяженности. Естественно, страховой бизнес стремится сконцентрироваться в пунктах с максимальным количеством населения. В то же время конкуренция на дальневосточном рынке существенно жестче даже московского рынка. Если в столице на одну страховую компанию приходится около 20 тыс. человек, то в ДФО этот показатель равняется 7-8 тыс. человек. И это на фоне не самых высоких в стране доходов как населения, так и бизнеса.

Если за 2010 год в России были отозваны лицензии на страховую деятельность более чем у 100 компаний, то ДФО потерял в общей сложности более десятка региональных компаний и филиалов компаний, зарегистрированных вне округа. С рынка Дальнего Востока по разным причинам ушли СК «ДАЛЬРОССО-МЕД», СК «ДАЛЬСТАР», СК «ХКСК» и другие. И как следствие - в 2011 году, по мнению экспертов, следует ожидать дальнейшего сокращения количества страховщиков и перераспределения основных долей рынка между крупнейшими игроками.

«Страховой рынок ДФО полностью отражает российский, - говорит Александр Завадько. - Например, на нас отразились нововведения по страхованию ответственности по госконтрактам, в результате которых мы потеряли часть ожидаемой страховой премии. В остальном же каждая компания на рынке выживала сама по себе. В частности, прошлый год подтвердил тенденцию по централизации бизнеса: всё меньше и меньше остается предприятий, которые управляются на региональном уровне. Весь крупный бизнес переходит под управление компаний, головные офисы которых располагаются в Москве. Поэтому зачастую вопросы страхования на Дальнем Востоке решаются в столице. В 2010 году увеличилась доля договоров, которые заключаются в Москве, но действуют на территории ДФО».

Капиталы концентрируются

Тенденция консолидации, наметившаяся в прошлые годы, в 2010 году получила новый импульс благодаря принятому Госдумой РФ в апреле закону, устанавливающему минимальный размер уставного капитала страховых компаний. Согласно документу, с 1 января 2012 года эта сумма для страховщика, занимающегося исключительно медицинским страхованием, устанавливается в размере 30 млн рублей. Минимальный размер уставного капитала для страховщиков, осуществляющих имущественное страхование или страхование от несчастных случаев и заболеваний, составит 120 млн рублей, страхование жизни - 240 млн рублей, перестрахование - 480 млн рублей. При этом до принятия закона уставный капитал страховых компаний мог составлять 30 млн рублей, независимо от перечня предоставляемых услуг. Таким образом, повышение для ряда страховщиков, отмечают эксперты, оказалось весьма существенным - в 4-16 раз.

Это нововведение, позволяющее повысить надежность отрасли в целом и доверие к ее участникам, как и полагалось, ударило, прежде всего, по небольшим компаниям, в основном региональным, уставные капиталы которых не соответствуют новым требованиям. Региональные компании оказались перед выбором: либо искать пути повышения капитализации за оставшийся период времени, либо присоединяться к более крупным страховщикам. Например, далеко не самая маленькая в ДФО хабаровская компания «Дальлесстрах», имеющая 7 филиалов на Дальнем Востоке и Сибири, сейчас активно ведет работу по увеличению уставного капитала с имеющихся 70 млн рублей до требуемых 120 млн рублей.

Но для компаний, чей уставной капитал не сильно превышал прежний лимит, собственного потенциала для повышения капитализации явно недостаточно. Для того чтобы не исчезнуть с рынка, они оказались перед необходимостью соединить свой капитал с крупными российскими страховщиками. Эта необходимость вызвала неоднозначную оценку самих региональных компаний, преимуществом которых всегда считалась более высокая степень адаптированности к местному рынку. Тем не менее определенные преимущества подобных сделок очевидны. Например, приморская компания «Даск», вошедшая в структуру ООО «Гелиос-резерв», таким образом не только сохранила практически все страховые продукты и клиентскую базу, но и снизила тарифы по ряду видов страхования, уравняв их с тарифами этой федеральной компании.

В то же время дальневосточные компании стремятся объединиться на региональном уровне. Правда, попытки эти все же оказались буквально единичными. В ДФО почти нет местных страховщиков, готовых к подобным сделкам. Исключение может составить разве что якутская компания «СТЕРХ», уставной капитал которой превышает все новые требования лимитов. Компания, имеющая в уставном капитале 500 млн рублей и занимающая в Республике Саха (Якутия) 20% рынка, намерена активно развивать свое присутствие в других регионах. Сейчас «СТЕРХ» ведет переговоры о приобретении одной из дальневосточных компаний.