Приток капитала в РФ в 2011 г. будет около нуля

Минэкономразвития РФ прогнозирует нулевой либо немного положительный приток капитала в РФ по итогам года.

«Наша оценка по году - около нуля. Может быть, чуть-чуть положительный. Будем ожидать, что в течение года отток сменится притоком. Это сильно зависит от цен на нефть, а они растут», - заявила глава Минэкономразвития Эльвира НАБИУЛЛИНА журналистам.