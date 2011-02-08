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ЦБ забирает с рынка лишнюю ликвидность
Банк России сообщил об увеличении нормативов по резервам с 1 февраля этого года. До последнего времени ставка отчислений в Фонд обязательных резервов (ФОР) была единой - 2,5%. Теперь эта норма повышена для обязательств перед юрлицами-нерезидентами до 3,5%. По обязательствам перед физлицами ставка выросла до 3%.
Начиная с февраля ЦБ решил отказаться от плоской шкалы по отчислениям в ФОР (единая ставка была введена во время кризиса). Теперь на разную величину повышены нормативы для обязательств - перед компаниями-нерезидентами на 1 п.п., до 3,5%, и перед физлицами на 0,5 п.п., до 3%. Одновременно ЦБ оставил неизменной ставку рефинансирования.
В октябре 2008 года ЦБ понизил норматив отчислений в ФОР до 0,5% по единой шкале. Посткризисный рост размера отчислений проходит постепенно: за май-август 2009 года ставка по отчислениям в ФОР постепенно увеличилась с 0,5 до 2,5%. За последние полтора года этот норматив не менялся, в то время как за тот же период ставка рефинансирования уменьшилась с 11 до 7,75%. По оценке председателя правления Райффайзенбанка Павла ГУРИНА, увеличение нормативов отвлечет из банковской системы около 100 млрд рублей. «Издержки банков, безусловно, возрастут, но в текущих условиях избыточной ликвидности влияние на процентные ставки будет минимальным», - полагает Гурин. Повышение нормативов ощутят на себе банки с агрессивной политикой привлечения пассивов от населения, полагает зампред правления Инвестторгбанка Светлана КРОШКИНА.
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