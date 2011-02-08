Финансовые итоги Промсвязьбанка

По данным предварительного бухгалтерского баланса по российским стандартам бухгалтерского учета чистая прибыль Промсвязьбанка накопленным итогом за весь 2010 год составила 476 млн руб. Активы Промсвязьбанка по итогам 2010 года составили порядка 472 млрд руб., увеличившись на 2,5% по сравнению с 2009-м годом. Собственные средства (капитал) банка на 1 января 2011 года составили 54,5 млрд руб., увеличившись на 24,7% за последние 12 месяцев.