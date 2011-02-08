Сбережения граждан России не превышают индийские

России в ближайшее время «нужно увеличивать доходы на сбережения, которые пока имеют негативный показатель», заявил Алексей КУДРИН на форуме «Россия 2011» инвестиционной компании «Тройка Диалог», сообщила пресслужба «Тройки Диалог».

По его словам, в настоящий момент у населения России пока нет большого стимула к сбережениям. Впрочем, отметил он, валовые сбережения в России в 28%, что примерно на уровне Индии, свидетельствуют о «вере населения в финансовые институты, которая была защищена правительством в период этого кризиса». В этой связи главными задачами российской экономики г-н Кудрин видит увеличение доходов на сбережения и рост частного сектора.

«Рост предпринимательской деятельности является важным эффектом и сбережений, и инвестиций. Поэтому наша задача - увеличивать этот сектор в России. Он минимален пока еще по сравнению с сопоставимыми странами», - отметил он.

Между тем министр Кудрин подчеркнул, что Россия - одна из стран, которая меньше всего из-за кризиса пострадала в части финансового сектора. Во многом благодаря «поддержке государства», напомнил он.