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ММВБ получит контрольный пакет площадки РТС
Глава биржи ММВБ Рубен АГАНБЕГЯН и ряд акционеров РТС подписали предварительный договор о продаже имеющихся у них акций.
ММВБ получит контрольный пакет площадки РТС: до конца июня этого года группы компаний ММВБ и РТС должны слиться. Биржа ММВБ возьмет под контроль биржу РТС и станет владельцем 61,62% ее акций. Пока завершен первый этап переговоров и подписано соглашение о намерениях приобретения контрольного пакета. Документы по сделке должны быть готовы к 15 апреля, закрыть сделку и произвести слияние на уровне групп компаний планируется до конца второго квартала.
По словам первого зампреда ЦБ Алексея УЛЮКАЕВА, ММВБ была оценена в $3,45 млрд, а РТС - в $1,15 млрд. По его словам, ММВБ предложила 35% заплатить «живыми» деньгами, а остальное - конвертировать в акции ММВБ с коэффициентом 1 к 3.
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