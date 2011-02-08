Глава биржи ММВБ Рубен АГАНБЕГЯН и ряд акционеров РТС подписали предварительный договор о продаже имеющихся у них акций.

ММВБ получит контрольный пакет площадки РТС: до конца июня этого года группы компаний ММВБ и РТС должны слиться. Биржа ММВБ возьмет под контроль биржу РТС и станет владельцем 61,62% ее акций. Пока завершен первый этап переговоров и подписано соглашение о намерениях приобретения контрольного пакета. Документы по сделке должны быть готовы к 15 апреля, закрыть сделку и произвести слияние на уровне групп компаний планируется до конца второго квартала.

По словам первого зампреда ЦБ Алексея УЛЮКАЕВА, ММВБ была оценена в $3,45 млрд, а РТС - в $1,15 млрд. По его словам, ММВБ предложила 35% заплатить «живыми» деньгами, а остальное - конвертировать в акции ММВБ с коэффициентом 1 к 3.