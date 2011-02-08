Востоккредитбанк официально признан несостоятельным

Арбитражный суд Амурской области признал Востоккредитбанк (Благовещенск) несостоятельным и ввел конкурсное производство сроком на 1 год. Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов. Отчет конкурсного управляющего о проведенной работе назначен на 1 февраля 2012 года. Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию Востоккредитбанка 24 ноября 2010 года.