Военная ипотека от Примсоцбанка стала дешевле

В Примсоцбанке снижена ставка по военной ипотеке на 1,25% годовых. Как отметил начальник управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Илья ТКАЧУК, фактически клиент платит по кредиту столько, сколько поступает на его именной накопительный счет в соответствии с федеральной программой. Собственные накопления можно использовать в качестве дополнительного первоначального взноса для увеличения стоимости приобретаемого жилья.