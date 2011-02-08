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Банк «Приморье» - чем привлекаем?

08 Февраля 2011, 15:07 | Дальний Восток

Объем капитала Банка «Приморье» превысил 2 млрд рублей. В связи с озвученным намерением одного из акционеров банка увеличить свой пакет акций до объема не менее чем 40% эксперты отметили, что существуют разные методики расчета стоимости подобного пакета и всего банка в целом.

Так, один из методов базируется на оценке перспектив банка. Для кредитной организации, в отличие от нефинансовых компаний, это является одним из самых главных критериев, поскольку его основными активами являются инвестиции. Поэтому прогнозирование их доходности играет ключевую роль при расчете стоимости. И здесь применяется «доходный» метод оценки.

Суть его заключается в том, что анализируется не только текущее состояние банка, но и прогнозируются его будущие денежные потоки (сколько данный бизнес принесет акционерам в виде прибыли) с учетом анализа уже существующих рейтинговых показателей.

Так, согласно рейтингу РБК, благодаря продуманной кредитной политике Банк «Приморье» в 2008 кризисном году не только сохранил объем кредитного портфеля, но и не допустил роста доли проблемных кредитов - размер просроченной задолженности остался на минимальном уровне. За 9 месяцев 2010 года объем портфеля вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2009 г, позволив банку подняться в рейтинге РосБизнесКонсалтинга на 21 пункт.

Помимо этого в рейтинге РБК «Тор-500» отмечено, что за 9 месяцев 2008 года объем чистых активов банка составил 9,134 млрд рублей, за тот же период в 2009 году - почти 10,5 млрд, а в 2010 году возрос до 16,5 млрд рублей. По этому показателю банк поднялся в рейтинге на 25 пунктов.

Что же касается искомой прибыли, то в 2010 году она выросла в 4 раза по сравнению с 2009 годом, демонстрируя не только годовой, но и квартальный прирост. Ожидаемая доходность корректируется с учетом рисков банка. Так, например, учитывается качество кредитного портфеля, диверсификация бизнеса, ликвидность - словом, все показатели, которые влияют на риски собственников. В итоге денежные потоки дисконтируются, то есть умножаются на определенный коэффициент, рассчитанный для оцениваемой кредитной организации.

В результате реальная рыночная стоимость банка может получиться намного выше, чем величина собственного капитала. Эксперты утверждают, что, как показывает практика, рыночная стоимость крупной кредитной организации обычно равна двум-трем размерам его капитала. Таким образом, если на начало 2011 года объем капитала Банка «Приморье» превысил 2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 23%, то стоимость кредитной организации может составить 4-6 млрд рублей.

Автор: Яна Мальцева
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