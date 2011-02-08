Альфа-Банк добрался до социальных сетей

31 января Альфа-Банк открыл официальные представительства на основных социальных интернет-площадках. Теперь получить актуальную информацию о банковских продуктах и услугах, их изменениях и специальных предложениях, а также консультации специалистов банка смогут пользователи социальных сетей «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники.ru», сервиса микроблогов Twitter и блог-сервиса «Живой Журнал».