Росфинмониторинг возьмет под колпак платежи через терминалы

Росфинмониторинг намерен взять под контроль денежные переводы, которые проходят через терминалы моментальной оплаты, электронные, мобильные «кошельки», а также платежные системы. Об этом пишет «Российская газета».

В результате максимальный анонимный перевод наличных денег будет сокращен в пять раз и ограничен 3000 рублей, вместо нынешних 15 000. Любой платеж сверх данного лимита, как утверждает издание, гражданам необходимо будет идентифицировать, то есть привязывать к банковским операциям и собственным паспортам. Как указывает издание, это касается, в том числе, и дорогостоящих покупок через интернет-магазины. Каких-либо подробностей того, когда и как Росфинмониторинг намерен подготовить законопроект, необходимый для рассмотрения Госдумой, не сообщается.

До 2009 г. переводы через терминалы в России были невозможны. Новый сервис стал возможен после вступления в силу поправок к федеральному закону о противодействии отмыванию денег, которые допускают переводы размером до 15 тыс. рублей без идентификации плательщика.