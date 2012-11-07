УК Тройка Диалог объявляет о переименовании

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, ZRPRESS. В рамках завершающего этапа интеграции бизнесов по управлению активами Сбербанка России и Тройки Диалог Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» меняет свое название на Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами».

С 6 ноября 2012 года компания будет оказывать весь спектр операций и услуг, предлагаемых ранее, под брендом «Сбербанк Управление Активами» (англоязычное название – Sberbank Asset Management).

Переименованию предшествовало объединение продуктовых линеек, а также команд управляющих УК Сбербанка и УК Тройка Диалог на базе последней. Благодаря интеграции клиентам компании стали доступны четыре новых фонда: ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд Акций», ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд Облигаций», ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный», а также ИПИФ товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов». Данные фонды отличает более консервативная по сравнению с продуктами УК Тройка Диалог инвестиционная стратегия, которая востребована клиентами с более низким аппетитом к риску. А ИПИФ товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов», инвестирующий в корзину драгоценных металлов, до сих пор не имел аналогов в продуктовой линейке компании. Таким образом, данные фонды органично дополнили линейку инвестиционных продуктов, которая стала одной из наиболее диверсифицированных на российском рынке управления активами.

Объединение бизнесов по управлению активами Сбербанка России и Тройки Диалог откроет перед частными и корпоративными клиентами новые возможности российского финансового рынка, а также позволит повысить качество предоставляемых им услуг. С момента основания в 1996 году УК Тройка Диалог занимает лидирующие позиции и является источником новаций на рынке управления активами в России. «Сбербанк Управление Активами» наследует обширный опыт, заслуженную репутацию и высокопрофессиональную экспертизу компании и объединяет их с колоссальными возможностями Сбербанка.

«После переименования перед нами стоит задача адаптации успешного опыта, наработанного УК Тройка Диалог как одного из лидеров рынка, к формату крупнейшей в России розничной сети Сбербанка, а также предложение новых продуктов и услуг, – отмечает генеральный директор ЗАО «Сбербанк Управление Активами» Антон Рахманов. – Управлять фондами будет объединенная команда управляющих, которая давно зарекомендовала себя на рынке и доказала свой профессионализм. Принадлежность к Группе Сбербанк позволит компании выйти на новый уровень взаимоотношений с клиентами, а репутация, стабильность и надежность Сбербанка – еще один плюс в пользу выбора нашей компании в качестве партнера на рынке инвестиционных услуг».

Досье: ЗАО «Сбербанк Управление Активами». Основанная в 1996 году управляющая компания «Сбербанк Управление Активами» (до 6 ноября 2012 года ЗАО УК «Тройка Диалог») является одной из крупнейших компаний на российском рынке доверительного управления. Компания предлагает своим клиентам широкий спектр инвестиционных стратегий, каждая из которых подразумевает различное соотношение доходности и риска. Управляет имуществом 23 открытых и одного интервального паевого фонда, трех закрытых фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций и закрытого фонда недвижимости, а также средствами фондов и организаций с государственным участием: Пенсионного фонда Российской Федерации (в рамках пенсионной реформы), Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, а также накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Компании принадлежит самая большая доля рынка открытых и интервальных ПИФов – 16,45% (по данным Investfunds на 28.09.2012). ЗАО «Сбербанк Управление Активами» присвоены рейтинги надежности «А++» («Эксперт РА») и «ААА» (НРА).



