За НДС ОАО «КнААПО» ответит ВТБ

Банк ВТБ предоставил гарантию возврата возмещенного НДС ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина» (ОАО «КнААПО»).



Гарантия передана в Межрегиональную инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №8, г. Санкт-Петербург. Гарантия на сумму 526,1 млн рублей предоставлена в рамках установленного для предприятия кредитно-документарного лимита (общий объем лимита 7,5 млрд рублей). Благодаря полученной гарантии предприятие получит возмещение НДС из бюджета досрочно, до проведения налоговыми органами камеральной проверки данных налоговой декларации.

Как сообщает пресс-служба хабаровского филиала ВТБ, сотрудничество ВТБ и КнААПО развивается с 1995 года. Предприятие использует широкую линейку продуктов группы ВТБ: кредитование, документарные расчеты, обслуживание внешнеэкономической деятельности, продукты управления остатками на расчетных счетах, депозитные операции, страхование поставок продукции за рубеж, лизинговые операции, обслуживание сотрудников.