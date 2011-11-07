Торговое финансирование от НОМОС-РЕГИОБАНКа - полезный инструмент для внешней торговли

Торговое финансирование - инструмент предоставления рассрочки платежа по внешнеторговым контрактам. Условия торгового финансирования НОМОС-РЕГИОБАНКа разработаны под конкретные потребности крупного и среднего бизнеса и учитывает реалии современного рынка.

Такой вид финансирования сделки позволяет экономно распоряжаться ресурсами предприятия, реально снижает внешнеторговые риски непоставки или поставки товара ненадлежащего качества, а также позволяет осуществлять модернизацию предприятия, замену техники в условиях возможного недостатка ликвидности.

Торговое финансирование в форме аккредитивов с постфинансированием либо рассрочкой платежа - наиболее востребованный продукт на рынке. Это предложение позволяет минимизировать внешнеторговые риски. Сегодня по этим программам работают, например, предприятия лесной отрасли.

Краткосрочное торговое финансирование особенно интересно при импортных сделках. Его пользователи - поставщики продуктов питания, одежды, обуви, сырья, строительных и отделочных материалов, бытовой техники и электроники, а также поставщики грузовой и легковой техники для последующей реализации на территории Российской Федерации. Таким образом, область применения краткосрочного импортного финансирования достаточно широка и интересна для самого широкого круга наших действующих и потенциальных клиентов.

Долгосрочное торговое финансирование востребовано при приобретении дорогостоящих основных средств и, как правило, реализуется с участием экспортных агентств таких стран как Германия, США, Финляндия, Швейцария, Япония и других. Компании-поставщики из этих стран давно и хорошо известны дальневосточным покупателям и особенно актуальны для тех компаний, которые реализуют инвестиционные проекты или ведут модернизацию действующего бизнеса, а также используют лизинговые схемы.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, его потребностям и особенностям ведения бизнеса позволяет нашим клиентам максимально удовлетворять потребности бизнеса и эффективно распоряжаться денежными средствами предприятия.

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