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АИЖК снизило ставку по кредиту многодетным семьям
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) снизило ставку ипотечного кредитования на приобретение жилья на первичном рынке для семей с двумя и более детьми - теперь минимальная ставка по продукту «Новостройка» может достичь 6,15% годовых, говорится в пресс-релизе агентства.
В сообщении уточняется, что минимальная базовая процентная ставка по продуктам «Новостройка» и «Малоэтажное жилье» (первичный рынок) сегодня равна 7,9% годовых в рублях.
При этом, напоминается в материалах агентства, АИЖК еще в прошлом году ввело практику предоставления специальных вычетов из процентной ставки по продуктам для первичного рынка жилья «Новостройка» и «Малоэтажное жилье», которые суммировались и могли снизить базовую ставку до 6,4% годовых.
«Введением новых вычетов агентство уравняло в правах семьи, родившие второго и более ребенка до и после 2007 года. Напомним, что получить сертификат на материнский капитал имеют право те родители, которые родили или усыновили второго и последующих детей после 1 января 2007 года», - отмечается в материалах АИЖК.
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