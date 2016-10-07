Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре

Дальний Восток в последний день голосования за символ на новых банкнотах опустился с первого на третье место, уступив Казани и Севастополю. Регион представляют два символа — Русский мост Владивостока и космодром Восточный в Циолковском. У жителей Приморья есть последняя возможность проголосовать — конкурс завершится сегодня, 7 октября.

Как сообщается на официальном сайте голосования, Дальний Восток, представленный в конкурсе Русским мостом и космодромом Восточный, к моменту публикации опустился на третье место, набрав 380 158 голосов. На первую позицию вырвалась Казань, символами которого выступают знаменитый местный Кремль и Казанский федеральный университет (384 489), на вторую позицию рейтинга вышел Севастополь (381 598), представленный Херсонесом Таврическим и памятником затопленным кораблям.

Напомним, что у жителей Дальнего Востока остался последний шанс проголосовать. Отдать голос за символ на новых банкнотах можно на сайте Твоя-россия.рф.

Завершением голосования станет программа в прямом эфире телеканала Россия 1, которая пройдет 7 октября. Какой именно город-победитель будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой — на банкноте в 2000 рублей, определит Совет директоров Банка России.