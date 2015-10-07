Стартовала акция Сбербанка по бесплатному открытию расчетных счетов корпоративным клиентам

Воспользоваться предложением могут клиенты, имеющие действующие, заключенные со Сбербанком договоры на услуги эквайринга и/или зарплатного проекта либо обратившиеся в банк за открытием расчетного счета в валюте РФ и одновременным заключением договора на услуги эквайринга и/или зарплатного проекта.

«Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничество со Сбербанком было для наших клиентов максимально выгодным, – отметила старший вице-президент Сбербанка Светлана САГАЙДАК. – Новая акция позволит российским предприятиям сэкономить свои расходы на банковское обслуживание».

Специальное предложение по бесплатному открытию рублевого расчетного счета действует по 29 февраля 2016 года включительно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.