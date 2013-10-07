Правительство утвердило размер помощи аграрному сектору Дальнего Востока

Правительство РФ утвердило субсидии сельхозпроизводителям Дальнего Востока, пострадавшим от сильного наводнения. На восстановление посевных площадей средства будут выделены из расчета 2 тыс. руб на 1 гектар.

Минимальная планка софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств регионов установлена на уровне 95%.

Планируется, что средства будут направлены на мелиоративные работы и восстановление затопленных и переувлажненных посевных площадей в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях, а также Еврейской автономной области.

В результате наводнения на Дальнем Востоке было затоплено 297 тыс. га сельскохозяйственных земель - около трети всех посевных площадей. От стихии пострадали более 100 тыс.человек. Правительство выделило на помощь регионам 40 млрд руб. Средства для жителей региона собирались и в ходе благотворительных акций - так, в ходе телемарафона "Всем миром", организованного Первым каналом, было собрано около полумиллиарда рублей.



ZRPRESS.RU, Владивосток.