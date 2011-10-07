Примсоцбанк стал участником круглого стола по ВЭД

Круглый стол на тему «Современные инструменты и сервисы для участников ВЭД» прошел в Ленинградской торгово-промышленной палате в конце сентября. В ходе этого мероприятия Примсоцбанк представил свои банковские продукты, которые будут полезны участникам внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Наиболее оживленным и постоянно растущим сегментом бизнеса в приграничных районах по-прежнему является внешняя торговля. Следуя за постоянно растущими потребностями участников ВЭД, банки наращивают не только объемы внешнеторгового финансирования, но и спектр услуг в сфере внешнеэкономической деятельности.

За последнее время Примсоцбанк предложил участникам ВЭД целый набор интересных банковских продуктов и услуг. О преимуществах их использования в повседневной практике ВЭД участникам круглого стола в Ленинградской торгово-промышленной палате рассказала Галина Олейникова, заместитель начальника управления международных и межбанковских операций ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»: «На семинаре презентовались наиболее актуальные продукты банка для участников ВЭД: торговое финансирование импортных операций, переводы в российских рублях и китайских юанях в банки КНР, банковская гарантия в пользу таможенных органов, таможенная карта «Зеленый коридор», кредитные продукты для участников внешнеэкономической деятельности. Также был представлен сервис Примсоцбанка в области валютных операций, который вызвал наибольший интерес среди участников круглого стола. Это срочная отправка международных переводов, круглосуточный доступ к дистанционной системе «Банк-Клиент», бесплатные семинары по валютному законодательству».

Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за I полугодие 2011 г. Примсоцбанк занимает 138 место по величине чистых активов, 94 – по величине ликвидных активов, 119 – по размеру кредитного портфеля, 81 – по потребительским кредитам, 130 – по кредитованию юридических лиц, 116 – по депозитному портфелю, 151 – по депозитам юридических лиц, 80 – по вкладам населения, 154 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 87-89 места рэнкинга.