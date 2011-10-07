www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Примсоцбанк стал участником круглого стола по ВЭД

07 Октября 2011, 18:51 | Дальний Восток

Круглый стол на тему «Современные инструменты и сервисы для участников ВЭД» прошел в Ленинградской торгово-промышленной палате в конце сентября. В ходе этого мероприятия Примсоцбанк представил свои банковские продукты, которые будут полезны участникам внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Наиболее оживленным и постоянно растущим сегментом бизнеса в приграничных районах по-прежнему является внешняя торговля. Следуя за постоянно растущими потребностями участников ВЭД, банки наращивают не только объемы внешнеторгового финансирования, но и спектр услуг в сфере внешнеэкономической деятельности.

За последнее время Примсоцбанк предложил участникам ВЭД целый набор интересных банковских продуктов и услуг. О преимуществах их использования в повседневной практике ВЭД участникам круглого стола в Ленинградской торгово-промышленной палате рассказала Галина Олейникова, заместитель начальника управления международных и межбанковских операций ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»: «На семинаре презентовались наиболее актуальные продукты банка для участников ВЭД: торговое финансирование импортных операций, переводы в российских рублях и китайских юанях в банки КНР, банковская гарантия в пользу таможенных органов, таможенная карта «Зеленый коридор», кредитные продукты для участников внешнеэкономической деятельности. Также был представлен сервис Примсоцбанка в области валютных операций, который вызвал наибольший интерес среди участников круглого стола. Это срочная отправка международных переводов, круглосуточный доступ к дистанционной системе «Банк-Клиент», бесплатные семинары по валютному законодательству».

Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за I полугодие 2011 г. Примсоцбанк занимает 138 место по величине чистых активов, 94 – по величине ликвидных активов, 119 – по размеру кредитного портфеля, 81 – по потребительским кредитам, 130 – по кредитованию юридических лиц, 116 – по депозитному портфелю, 151 – по депозитам юридических лиц, 80 – по вкладам населения, 154 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 87-89 места рэнкинга.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru