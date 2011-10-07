Альфа-Банк увечил беспроцентный период по картам до 100 дней

Альфа-Банк увеличил беспроцентный период кредитования по кредитным картам, выпущенным в период с 3 октября 2011 года по 15 января 2012 года.

Теперь клиенты банка смогут пользоваться кредитными средствами, не уплачивая при этом процентов, в течение 100 дней. Это условие действует как при снятии наличных в банкомате, так и при расчетах в торгово-сервисных предприятиях.

Условия расширенного 100-дневного льготного периода по картам, оформленным в рамках акции, сохранятся после ее окончания и будут действовать постоянно, уточнили в пресс-службе банка.