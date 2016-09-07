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ВТБ на Дальнем Востоке нарастил расчеты в юанях треть
По итогам 1 полугодия объем расчетов в юанях клиентов ВТБ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) составил 184,1 млн юаней (рост к аналогичному периоду прошлого года 32%). Рублевые расчеты по внешнеторговым контактам превысили 15,3 млрд рублей (рост 22,6%).
Экспортные поступления в китайской валюте клиенты ВТБ получили за поставляемые в КНР лесоматериалы, сою и продукты питания. Импортные платежи в юанях проведены по контрактам на поставку машин и оборудования, запчастей, металлов, кормовых добавок, одежды, продовольственных товаров и за услуги по аренде помещений.
В рублях по внешнеторговым контрактам рассчитывались за стройматериалы, ГСМ, оборудование, поставки товаров, оказание различных услуг, арендные платежи. Также в российской валюте клиенты ВТБ получали экспортную выручку за поставки лесоматериалов, кондитерских изделий, перевалку грузов.
Для справки:
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и дочерние банки, крупнейшим из которых является ВТБ24. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера.
Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.
По состоянию на 30 июня 2016 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 333,5 млрд рублей) и средствам клиентов (7 859,1 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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