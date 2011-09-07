ВТБ гарантирует

Банк ВТБ и один из крупнейших мировых производителей золота Polyus Gold International Limited подписали соглашение, в рамках которого ВТБ выдал банковскую гарантию на сумму 39 338 млн рублей.

Среди активов компании - месторождения в Якутии, Амурской и Магаданской областях. Как сообщает пресс-служба банка, предоставленная банковская гарантия будет использована в рамках объявления обязательного предложения о выкупе акций ОАО «Полюс Золото» в соответствии с требованиями российского законодательства.