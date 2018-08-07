АТБ подыскивают покупателя

Центробанк готов выставить банк на продажу и выложить за него неплохое «приданное»

Продолжают выясняться новые подробности относительно дальнейшей судьбы Азиатско-Тихоокеанского банка. На днях представитель Центробанка, под контролем которого сейчас находится АТБ, объявил, что банк будет продан в сентябре текущего года после завершения процедуры оздоровления кредитной организации.

Напомним, проблемы у АТБ начались с отзыва лицензии в конце 2016 г. у его «дочки» - «М2М Прайвет банка». После регулятор предписал АТБ досоздать до 2018г. резервы почти на 8,9 млрд руб. За 2017 г. банк смог создать резервов на 75% этой суммы, а в годовой отчетности банка уже выражалось сомнение о его непрерывной деятельности. В первом квартале 2018 г. АТБ получил убыток в размере 1,03 млрд руб.

В апреле текущего года Банк России утвердил меры по предупреждению банкротства АТБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. При этом ЦБ предложил держателям векселей ООО «ФТК» на 4,3 млрд руб., которые Азиатско-Тихоокеанский банк продавал населению вместо вкладов, подавать иски не только к этой компании, но и к банку, чтобы в судебном порядке признать его обязанность по возврату полученных в заем средств. ФТК, по данным Центробанка, связана с совладельцем АТБ Андреем ВДОВИНЫМ и использовалась для финансирования его проектов. При продаже векселей АТБ был агентом ФТК и теперь вместо денег выдает гражданам сами векселя – с уведомлением о невозможности их оплаты.

Сейчас владельцы векселей подают иски в суды. По словам зампреда ЦБ Василия ПОЗДЫШЕВА, с покупателем банка будут заключены такие условия, при которых ЦБ компенсирует ему издержки по проигранным делам. Сам же ЦБ рассчитывает взыскать свои потери с бывших собственников банка.

В итоге, в июле размер уставного капитала АТБ был уменьшен до 1 рубля в связи с отрицательным значением величины собственных средств банка. По итогам второго квартала 2018 г. АТБ занимал 74-е место по активам (75,2 млрд руб.).

«Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Банк имеет диверсифицированную модель бизнеса и не является кэптивным банком. На территории данных федеральных округов расположено основное число подразделений банка и привлечен основной объем средств физических лиц», - сообщала пресс-служба Банка России.

Банк осуществляет ведение пенсионных счетов и обслуживание компаний с государственным участием, в том числе в рамках зарплатных проектов, кредитование реального сектора экономики, в том числе значимых региональных заемщиков в сфере производства и передачи теплоэнергии, лесной промышленности, выполнения рейсов на самолетах в районах Крайнего Севера.

«Ввиду социальной значимости банка в основных регионах присутствия, банкротство банка или нарушение непрерывности его деятельности имели бы крайне негативные последствия для финансовой системы регионов. Поэтому было важно обеспечить бесперебойную деятельность банка. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки», - пояснял ЦБ.

«В августе регулятор потратит на докапитализацию банка около 10 млрд руб., после чего в сентябре выставит его на продажу на конкурсной основе», - сказал Василий Поздышев. По его словам, в настоящее время в АТБ обнаружена дыра в капитале в 2,5 млрд руб. Поэтому в августе Центробанк докапитализирует банк на 10 млрд руб.

Между тем стали известны и возможные покупатели АТБ. В частности, одним из главных претендентов может стать банк «Восточный». Об этом сообщает «Коммерсант», подчеркнув, что интерес «Восточного» к АТБ объясним в связи с близким географическим расположением бизнеса обеих кредитных организаций, которые ведут свою деятельность в Сибири и на Дальнем Востоке, в частности - в Приморье. К слову, после ввода в АТБ временной администрации банк «Восточный» пригласил первого зампреда АТБ Вячеслава АНДРЮШКИНА к себе на пост старшего вице-президента.

Упоминает «Коммерсант» как возможного покупателя и Совкомбанк. Однако, по данным источников, купить АТБ будет сложно как «Восточному», так и Совкомбанку из-за отсутствия свободных средств, а Совкомбанку предстоит завершить присоединение РосЕвроБанка.

АТБ было решено не присоединять к «Открытию» и Бинбанку, так как для менее крупного банка проще найти покупателя, пояснил Поздышев.

Ранее газета «Золотой Рог» озвучивала еще одну версию о возможном покупателе АТБ – он может быть предложен китайским банкам. Интерес к выкупу проблемного банка проявлял Нeihe Rural Commercial Bank Co. Ltd., один из ведущих банков китайской провинции Хэйлунцзян. Однако в АТБ эту информацию категорически отвергли.

Нeihe Rural Commercial Bank создан 28 января 2011 года на основе сельскохозяйственного кредитного товарищества г.Хэйхэ. Одно из приоритетных направлений развития банка - приграничная торговля между Китаем и Россией, обслуживание импортеров и экспортеров.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.