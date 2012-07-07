Россельхозбанк предлагает малому бизнесу кредит «Госконтракт»

7 июля, ZRPRESS. Россельхозбанк внедрил новое кредитное предложение для представителей малого и среднего бизнеса, которое позволяет использовать заемные средства для обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения государственного и муниципального контракта до 150 млн. рублей.

Максимальный объем финансирования для обеспечения заявки по кредиту Госконтракт» составляет до 3 млн. рублей, исполнения контракта — до 45 млн. рублей. Банком предусмотрена возможность установления индивидуального графика погашения задолженности, уточнили в пресс-службе РСХБ.

«Золотой Рог».