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Текущий уровень инфляции в России повысился до 3,8%
6 июля, ZRPRESS. Федеральная служба госстатистики сообщает, что за период с 26 июня по 2 июля 2012 года индекс потребительских цен в России составил 100,8%, с начала месяца - 100,5%, с начала года - 103,8%.
При этом по данным Росстата, за прошедшую неделю выросли тарифы на все виды наблюдаемых жилищно-коммунальных услуг: плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 6,2%, электроэнергию - на 4,7%, холодное и горячее водоснабжение, а также за отопление - на 2,4-3,2%.
Кроме того, стоимость проезда в городском наземном транспорте увеличилась на 1,0-4,0%.
Возросли цены на водку на 1,7%, куры и сахар - на 0,7% и 0,5% соответственно, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, а также муку пшеничную - на 0,3% и 0,2% соответственно. Одновременно яйца стали дешевле на 0,6%, крупа гречневая, пшено и молоко стерилизованное - на 0,2-0,3%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,5%, в том числе на капусту - 4,2%, картофель, лук и морковь - 3,0-3,1%.
«Золотой Рог».
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