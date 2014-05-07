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Альфа-Банк предоставил АК "АЛРОСА" кредитную линию с лимитом $ 920 млн

07 Мая 2014, 12:53 | Дальний Восток

Альфа-Банк предоставил АК «АЛРОСА» возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности $920 млн. Кредитная линия действует до 2018 года,  срочность траншей –  до 36 месяцев. Первый транш кредита был выдан в размере $720 млн сроком на 3 года.

Целью кредитной линии является  финансирование текущей деятельности АК «АЛРОСА», включая производство продукции на экспорт  и выполнение обязательств по торговым контрактам компании, погашение заемщиком обязательств перед кредиторами, приобретение и погашение заемщиком эмиссионных ценных бумаг, финансирование инвестиционный деятельности.

«Мы планировали минимизировать краткосрочный долг компании, что сейчас и осуществляем.  С банком мы сотрудничаем порядка 10 лет, и новая сделка еще раз подтверждает взаимовыгодное сотрудничества Алросы и Альфа-Банка», – прокомментировал вице-президент – финансовый директор АК «АЛРОСА» Игорь Куличик.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: Алроса  банки  Якутия  кредиты  Альфа-банк 



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