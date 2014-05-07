Альфа-Банк предоставил АК "АЛРОСА" кредитную линию с лимитом $ 920 млн

Альфа-Банк предоставил АК «АЛРОСА» возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности $920 млн. Кредитная линия действует до 2018 года, срочность траншей – до 36 месяцев. Первый транш кредита был выдан в размере $720 млн сроком на 3 года.



Целью кредитной линии является финансирование текущей деятельности АК «АЛРОСА», включая производство продукции на экспорт и выполнение обязательств по торговым контрактам компании, погашение заемщиком обязательств перед кредиторами, приобретение и погашение заемщиком эмиссионных ценных бумаг, финансирование инвестиционный деятельности.



«Мы планировали минимизировать краткосрочный долг компании, что сейчас и осуществляем. С банком мы сотрудничаем порядка 10 лет, и новая сделка еще раз подтверждает взаимовыгодное сотрудничества Алросы и Альфа-Банка», – прокомментировал вице-президент – финансовый директор АК «АЛРОСА» Игорь Куличик.

ZRPRESS.RU, Владивосток.