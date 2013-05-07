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Сургутнефтегаз опубликовал финансовую отчетность по МСФО впервые с 2001 года
Свободный денежный поток компании в 2012 году составил внушительные 3,5 млрд долларов США.
Сургутнефтегаз представил долгожданные финансовые результаты за 2011-2012 гг. по МСФО, которые стали первой отчетностью компании по международным стандартам бухучета с 2001 г. Балансовый отчет компании показал чистую денежную позицию в размере $29.12 млрд, что сопоставимо с результатом по РСБУ. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:
Казначейские акции Сургутнефтегаза, которые ранее (в 2001 г.) составляли 40% акционерного капитала, отсутствуют в отчетности по МСФО за 2011-2012. Отметим, однако, что мы не включаем казначейские акции Сургутнефтегаза в оценку стоимости компании. Отчет о прибылях и убытках по МСФО несколько отличается от результатов по РСБУ, однако существенных различий нет. В отчете о движении денежных средств компания показала впечатляющий уровень свободного денежного потока –$3.5 млрд. Отсутствие объяснений касательно казначейских акций и акционерной структуры компании, скорее всего, разочарует рынок. Еще одним поводом для разочарования стало качество отчетности Сургутнефтегаза по МСФО. Результаты не содержат мнения аудитора, которое было опубликовано отдельным файлом. Аудитором компании оказалась российская компания Росэкспертиза. Очевидно, что рынок предпочел бы видеть в качестве аудитора Сургутнефтегаза одну из компаний «большой четверки». Опасения по поводу качества отчетности, отсутствующие казначейские акции и неясная структура акционеров могут привести к фиксации прибыли в бумагах компании. Тем не менее долгосрочный инвестиционный компании не изменился. Сургутнефтегаз обладает высоким потенциалом генерации свободного денежного потока и остается самой дешевой компанией в секторе. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сургутнефтегаза.
Резерв денежных средств: Исходя из результатов по МСФО, на конец 2012 г. денежные средства и банковские депозиты Сургутнефтегаза составили $30.3 млрд. Объем банковских депозитов составил $29 млрд, их которых 44% было размещено в Сбербанке, 19% – в ЮниКредит Банке, 19% – в Газпромбанке, 15% – в ВТБ и 3% – на депозитах прочих российских банков. Совокупная чистая денежная позиция компании составила $29.1 млрд, что сопоставимо с результатом по РСБУ. Чистая денежная позиция Сургутнефтегаза эквивалентна 80% рыночной капитализации компании. Мы позитивно оцениваем качество денежных средств компании, размещенных в крупнейших российских банках.
Отчет о прибылях и убытках: Выручка Сургутнефтегаза в 2012 г. составила $27.34 млрд, что на 4% выше неконсолидированных результатов по РСБУ. Показатель EBITDA за 2012 г. составил $8.94 млрд – на 16% ниже результата РСБУ. Чистая прибыль Сургутнефтегаза в 2012 г. составила $5.80 млрд – на 15% выше неконсолидированной чистой прибыли по РСБУ. Хотя EBITDA компании за 2012 г. оказалась хуже наших ожиданий с точки зрения на барр. н. э. добычи, Сургутнефтегаз сгенерировал $19.78 на барр. по сравнению с $19.85 барр. н. э. у Роснефти и $18.14 на барр. н. э. у ТНК-ВР.
Казначейские акции: По состоянию на конец 2012 г. на балансе Сургутнефтегаза находилось 0.65 млн казначейских акций против 17.58 млрд, отраженных в балансовом отчете за 2001 г. Отчетность Сургутнефтегаза не содержит комментариев о том, получила ли компания какую-либо компенсацию за отчуждение этих акций в период между 2001 г. и 2010 г. Отсутствие казначейских акций – ключевой негативный момент отчетности Сургутнефтегаза по МСФО.
Структура акционеров: Отчетность Сургутнефтегаза по МСФО не пролила свет на структуру акционеров компании. В отчетности говорится, что акции компании распределены между акционерами, из которых ни один не является контролирующим акционером и не имеет полномочий по принятию решений. Комментарий предполагает, что контроль над компанией принадлежит менеджменту.
Качество отчетности по МСФО: Результаты не содержат мнения аудитора, которое было опубликовано отдельным файлом. Аудитором оказалась российская компания Росэкспертиза, в то время как рынок предпочел бы видеть в качестве аудитора Сургутнефтегаза одну из компаний «большой четверки».
Оценка: Отсутствие казначейских акций и ясности в отношении структуры акционеров, а также отсутствие мнения аудитора в отчетности по МСФО стали поводом для разочарования. Тем не менее, рынок вряд ли поставит под сомнение качество и сумму денежных средств компании, размещенных в крупнейших российских банках. Учитывая, что размер чистой денежной позиции остается ключевым моментом для оценки Сургутнефтегаза, мы считаем, что долгосрочный инвестиционный кейс компании не изменился. С точки зрения мультипликаторов Сургутнефтегаз остается самой дешевой компанией в секторе (2013e EV/EBITDA 0.9x), что служит обоснованием для позитивного взгляда на акции компании.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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