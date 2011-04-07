Примсоцбанк включен в реестр ФТС

С апреля 2011 года Федеральная таможенная служба (ФТС) России включила Примсоцбанк в «Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых компаний, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов».

«Таким образом, наш банк автоматически удешевил на 1-2% годовых стоимость банковской гарантии для своих клиентов, а также сократил до минимальных пяти дней срок ее одобрения, — комментирует Ольга Стрельникова, и.о. начальника кредитного отдела ОАО СКБ Приморья „Примсоцбанк“. — Ранее мы оказывали данную услугу через банки-партнеры, входящие в Реестр ФТС. Теперь работаем самостоятельно, что только в лучшую сторону отразится на качестве и скорости предоставления гарантии».

Банковская гарантия в пользу ФТС предоставляется таможенным брокерам и перевозчикам, владельцам складов временного хранения и др.